Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu

Murat Kurum, PKK, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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