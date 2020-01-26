Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu (2)

15 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu. (2)

Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu (2)

Murat Kurum, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:07 Kaynak: AA
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