Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

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Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu (2)
15 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:07 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu. (2)
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