Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Taciahmet Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Bakan Kurum, Taciahmet Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

2 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Taciahmet Mahallesinde incelemelerde bulunması Kurum'un çocuklara oyuncak vermesi Kurum'un yapılan evleri gezmesi Hediye takdimi Frigya Anadolu Açık Hava Müzesi hakkında bilgi alması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Taciahmet Mahallesinde incelemelerde bulunması
Kurum'un çocuklara oyuncak vermesi
Kurum'un yapılan evleri gezmesi
Hediye takdimi
Frigya Anadolu Açık Hava Müzesi hakkında bilgi alması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, sokak sağlıklaştırılmasının yapıldığı Taciahmet Mahallesinde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:15 Kaynak: AA

Afyon, Murat Kurum, Güncel
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