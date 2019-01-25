Bakan Kurum, Taciahmet Mahallesinde İncelemelerde Bulundu
2 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Taciahmet Mahallesinde incelemelerde bulunması Kurum'un çocuklara oyuncak vermesi Kurum'un yapılan evleri gezmesi Hediye takdimi Frigya Anadolu Açık Hava Müzesi hakkında bilgi alması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,...
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un Taciahmet Mahallesinde incelemelerde bulunması
Kurum'un çocuklara oyuncak vermesi
Kurum'un yapılan evleri gezmesi
Hediye takdimi
Frigya Anadolu Açık Hava Müzesi hakkında bilgi alması AFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar
'da, sokak sağlıklaştırılmasının yapıldığı Taciahmet Mahallesinde incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:15 Kaynak: AA
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