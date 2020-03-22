Bakan Kurum: Tahsisli olan ve faaliyeti durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak - Son Dakika

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Bakan Kurum: Tahsisli olan ve faaliyeti durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak
6 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacağını açıkladı.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacağını açıkladı.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:39 Kaynak: DHA
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