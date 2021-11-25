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Bakan Kurum, tarihi gün öncesi açıklama yaptı - Son Dakika

Bakan Kurum, tarihi gün öncesi açıklama yaptı

25.11.2021 15:47
Bakan Kurum, tarihi gün öncesi açıklama yaptı

İzmir'de yapılan deprem konutlarını yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 596 konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere teslim edeceğini belirtti.

İzmir'de yapılan deprem konutlarını yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 596 konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere teslim edeceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından inşa edilen konutları yerinde inceledi. Depremden en fazla etkilenen bölge olan Bayraklı ilçesinde inşa edilen binaları ve yapımı devam eden binaların şantiyelerini gezen Bakan Kurum, çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yarın İzmir'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 596 konut ve 145 işyerini İzmirli depremzedelere teslim edeceğini söyledi. Bayraklı genelinde 7 bölgede ve rezerv alanda konutların yapım sürecini başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, hem Bayraklı'da hem de rezerv alanda 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını ifade etti. Bakan Kurum, rezerv alanda 369 konutunu yıl sonu itibariyle tamamlayacaklarını, diğer konutların da etaplar halinde teslim edileceğini kaydetti.

"RİSKLİ BİNALARA İLİŞKİN SÜRECİ YÜRÜTECEĞİZ"

"Gururluyuz; o gün acılarını paylaştığımız kardeşlerimize, evlerini bir yıllık süreçte teslim ediyoruz. Mutluyuz; onlara daha güvenli yuvaları teslime ediyoruz ve inşallah onlara söz verdiğimiz gibi etaplar halinde diğer konutların da teslimlerini yapacağız" diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem yerindeki hem de rezerv alandaki projelerimiz, zemin + 4-5 katı geçmeyen, İzmir mimarisine uygun bir şekilde balkonuyla, sosyal donatılarıyla yaşam alanlarıyla örnek bir proje olacak. Vatandaşlarımız da bu projelerin kendi alanlarında da yapılması talebini bize iletiyor. İnşallah tüm İzmir'de riskli binalara ilişkin vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde bu süreci sürüteceğiz."

FİYATLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut fiyatlarına ilişkin konuyu tüm Türkiye ile paylaştığını hatırlatan Bakan Kurum, "2+1 konutlarımızı 160 ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutlarımızı da 220 ila 260 bin lira arasında veriliyor olacak. Şerefiyesi daha önce hangi katta oturuyorsa o katına, o cephesine yakın olacak şekliyle bu süreç kurayla belirlenip verilecek. 2+1 konutlarımızın taksit ödemeleri 740 liradan, 3+1 konutlarımızın da bin 20 liradan başlıyor. Ödemelerimiz 2 yıl ödemesiz 18 yıl 0 faiz şeklinde sabit ödeme olacak. AFAD'dan hak sahibi olanları AFAD'dan vereceğiz. Yine aynı bölgede, AFAD'dan hak sahibi olamayan vatandaşlarımızı da mağdur etmemek adına kentsel dönüşüm bünyesinde, bakanlığımız bünyesinde süreci yürütüyoruz. Onları da hak sahibi yapmak suretiyle kentsel dönüşümden konutlarını veriyor olacağız. Aynı şekilde kentsel dönüşümde de bir yıl ödemesiz, kalan 19 yılı da TÜFE'ye endeksli olacak şekliyle inşallah vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" dedi.

ETAPLAR HALİNDE DEVAM EDECEK

Bütün alanlara ilişkin çalışmaların kararlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Rezerv alanda da 369 konutumuzu yılsonu itibariyle tamamlayacağız ve etap etap inşallah 2022 yılında İzmir'de hiçbir depremzede kardeşimiz dışarıda kalmayacak. Hepsi söz verdiğimiz şekliyle konutlarına yerleşmiş olacak. Amacımız, hedefimiz; güzel İzmir'imizi daha da güzel hale getirecek, sağlam konutları ve yaşam alanlarıyla birlikte daha güvenli konutlarda oturulmasını sağlamak. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyor olacağız. Tüm İzmir'imizi yarın tören alanına davet ediyorum. Bu süreçte arkadaşlarımız, çok önemli bir performans sergiledi. Konutlarımızı bir yıldan kısa bir süre içerisinde teslim etmiş olacağız. Gelen talepler doğrultusunda da İzmir'imizin yapı stokunun dönüştürülebilmesi adına da bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde adımları atacağız" diye konuştu.

"SÖZ VERMİŞTİK"

İzmir'de meydana gelen depremde yaşanılan süreci anlatan Bakan Kurum, "Acısını hala dün gibi hissediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği, enkaz alanlarında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın olduğu ve tüm Türkiye'nin İzmir için kalbinin attığı bir süreci yaşadık. O gün, hep birlikte büyük Türkiye Ailesi ile İzmir'in yaralarını sarmak için seferberlik ruhu içerisinde İzmir'e hareket ettik. Bütün illerimizden gelenler vardı. Arama kurtarma ekiplerimiz vardı. Vatandaşlarımızla enkazdan yakınlarının bir an önce çıkabilmesi amacıyla hep birlikte dua ettik. Onlara bir söz vermiştik. 'Bir yıl içerisinde size sağlam, güvenli konutlarınızı yapacağız. Acılarınızı bitiremeyiz ama dindirmek adına hızlı bir şekilde sizlerin mağduriyetini gidereceğiz' dedik. Cumhurbaşkanımız, buraya gelip hem İzmir'imize hem Türkiye'mize söz verip bu sözü paylaştı" sözlerine yer verdi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ARAMA KURTARMA OPERASYONLARI"

30 Ekim 2020'de, İzmir'de nerede enkaz varsa, nerede depremden hasar görmüş bir alan varsa enkaz alanlarında sabahladıklarını ve hep birlikte dua ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Enkazdan bir vatandaşımız, bir yavrumuz daha sağ çıksın diye dua ettik. 91 saat sonra Ayda bebeğimize ulaştık. Birçok yavrumuzu enkaz altından kurtardık. Belki dünyada eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma operasyonlarıyla birçok vatandaşımızı enkaz altından çıkarmak suretiyle bu depremden en az hasar görmesini sağlayacak adımları devletimiz tüm imkanlarıyla yapmaya çalışmıştır. Arama kurtarma çalışmalarından sonra vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermek zorundaydık. Bir tarafta arama kurtarma çalışmalarını yürütürken, bir taraftan da vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için geçici çadır alanlarının ve konteyner kentlerin kurulum süreçlerini başlattık. Depremden zarar gören her vatandaşımıza, gerek gıda gerek taşınma, kira yardımı, barınma yardımı olmak üzere birçok yardımı devletimiz vatandaşımızla beraber olma suretiyle yaptı. 'Evleri teslim edene kadar vatandaşlarımıza gerek kira gerek taşınma yardımını devam ettireceğiz. Anahtarlarınızı alana kadar da bu süreç devam edecek' sözünü verdik" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Bakan Kurum, tarihi gün öncesi açıklama yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, konut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, tarihi gün öncesi açıklama yaptı - Son Dakika


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