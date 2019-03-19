Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Tarım Arazilerinin Kiralanması) 218 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren Süreçte Yaklaşık...

Bakan Kurum: "(Tarım Arazilerinin Kiralanması) 218 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren Süreçte Yaklaşık...

43 dakika önce

Bakan Kurum: "(Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.

Bakan Kurum:
Bakan Kurum: "(Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:39 Kaynak: AA

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