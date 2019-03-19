Bakan Kurum: "(Tarım Arazilerinin Kiralanması) 218 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren Süreçte Yaklaşık...

Bakan Kurum: "(Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.

Bakan Kurum: "(Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı."

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