Bakan Kurum, Tedbirlerin Alınmasının Ardından Lpg'li Araçlar İçin Avm, Otel ve Konutların...
15 dakika önce
Bakan Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.
Bakan Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:00 Kaynak: AA
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