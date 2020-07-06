Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz (4) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gediz ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Pazarlar ilçesine geçti. Burada Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm proje alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'ın ziyaretleri sırasında yanına gelen Özgün Çalbay, yüksek mimar olduğunu ve iş bulamadığını söyledi. Bakan Kurum ile sohbet eden Çalbay, "Ben yüksek mimarım ancak iş bulamadım. Bana referans olabilir misiniz? Ben İstanbul Çekmeköy'de oturuyorum. Kiramı bile ödeyemedimö diyerek yardım talebinde bulundu. Bakan Kurum da Çalbay'a yardımcı olacağını söyleyerek danışmanlarına talimat verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerinin ardından Pazarlar Belediyesi'ne 1 milyon lira hibe destek vereceklerini ifade etti. Sokakların ve kaldırımların bile yeniden inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "Belediyemizin bizlerden çeşitli istekleri oldu. Hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden hem Toplu Konut Dairesi başkanlından hem de bakanlığımızın diğer birimlerinden yapılan istekleri etaplar halinde yapacağız. Kaldırım, yol düzenlemeleri için, çocuklarımızın oynayacağı parklar için ve yolların ışıklandırması için belediyemize 1 milyon lira hibe desteği sağladık. O hibeler ile çocuklarımızın daha iyi oynayacağı alanların inşasını, bu güzel Pazarlar insanına yakışan sokakları ve kaldırımları belediye başkanımız inşa edecek bizde yardımcı olacağız. Biz Pazarlar'ın emrindeyiz ve yanındayızö dedi.

Pazarlar ilçesinin yanı sıra Simav ilçesinde de incelemelerde bulunan Bakan Kurum daha sonra Uşak'a geçti. Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, Ahmet Erbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürleri ile daire başkanları, Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan da eşlik etti.