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Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık...
6 saat önce
Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi
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