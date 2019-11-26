Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık...
Son Dakika Politika Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık... - Son Dakika

Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık...

6 saat önce

Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık..., System.String[]

Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi

Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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