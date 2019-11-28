Son Dakika Haberleri: Bakan kurum, termik santrallerin filtrelerine ilişkin konuştu
Son Dakika Güncel Bakan kurum, termik santrallerin filtrelerine ilişkin konuştu - Son Dakika

Bakan kurum, termik santrallerin filtrelerine ilişkin konuştu

7 saat önce

Bakan Kurum, termik santrallerin filtrelerine ilişkin konuştu.

Bakan Kurum, termik santrallerin filtrelerine ilişkin konuştu

Bakan kurum, termik santrallerin filtrelerine ilişkin konuştu

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:09 Kaynak: DHA
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