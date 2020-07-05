Bakan Kurum: "Termik santrallerini 7 gün 24 saat izliyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Termik santrallerini 7 gün 24 saat izliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem geçici faaliyet belgesi verilen termik santrallerini 7 gün 24 saat izlediklerini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem geçici faaliyet belgesi verilen termik santrallerini 7 gün 24 saat izlediklerini ifade etti.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene


Kütahya Valiliği'ne düzenlenen istişare toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Kurum, "Bilindiği gibi, 1 Ocak'ta yatırımlarını tamamlamayan 5 santralimizi tamamen, 1 santralimizi ise kısmi olarak kapatmıştık. Kapattığımız bu termik santraller, yatırımlarını tamamlayarak geçici faaliyet belgesi için başvurularını geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Biz de Bakanlık olarak kapattığımız santrallerde denetimlerimizi yaptık. Çevre mevzuatının öngördüğü çevresel yatırımlarını tamamladığını tespit ettiğimiz 6 termik santrale Geçici Faaliyet Belgelerini verdik. Bunlardan 2'si Kütahya'da bulunan Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleridir. Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine 1 yıl süreyle geçici faaliyet belgelerini verdik. Tabii santrallerin takibini sürdürüyoruz. Bu tesislerin bacalarındaki emisyon değerlerini Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile online olarak 7 gün 24 izliyoruz. Santraller, bir taraftan yatırımlarına devam ediyor. Bu yatırımlara ilişkin programları da takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız durumda işletilen santrallerimize Çevre İzin Belgelerini de vereceğiz. Bu sürecin en başından beri söylediğimiz gibi, mevzuatta yer alan limit değerlerin aşılması durumunda kapatma dahil tüm idari yaptırımları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.


Bakan Kurum daha sonra, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Kurum'a, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, Murat Kurum, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Termik santrallerini 7 gün 24 saat izliyoruz' - Son Dakika

Son Dakika

18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
00:46
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
21:48
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 00:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: "Termik santrallerini 7 gün 24 saat izliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]