Bakan Kurum, Terzibaba Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Selsebil cennet çeşmesinden su içmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Terzi Baba Türbesi'ne gelmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Terzi Baba Türbesi'nde yetkililerden bilgi alması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dua etmesi

ERZİNCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzincan'da, Terzibaba Türbesi'ni ziyaret etti.