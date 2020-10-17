Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Selsebil cennet çeşmesinden su içmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Terzi Baba Türbesi'ne gelmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Terzi Baba Türbesi'nde yetkililerden bilgi alması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dua etmesi
ERZİNCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağda), temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzincan'da, Terzibaba Türbesi'ni ziyaret etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, Terzibaba Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika