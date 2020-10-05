Bakan Kurum: "TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20... - Son Dakika

Bakan Kurum: "TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Bakan Kurum: TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20...

Sosyal Medya, Murat Kurum, Bakan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20... - Son Dakika

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