Bakan Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Bakan Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu
18 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dairede bilgi alması ve incelemede bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dairede bilgi alması ve incelemede bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de incelemelerde bulundu.
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