Bakan Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

18 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dairede bilgi alması ve incelemede bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dairede bilgi alması ve incelemede bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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