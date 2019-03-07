Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum TOKİ'nin  50 Bin Konutuyla İlgili Konuştu

Bakan Kurum TOKİ'nin  50 Bin Konutuyla İlgili Konuştu

50 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"(TOKİ'nin 50 bin konutu) Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti.

Bakan Kurum TOKİ'nin  50 Bin Konutuyla İlgili Konuştu, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

"(TOKİ'nin 50 bin konutu) Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak"

"( Kartal'da yıkılan binalar)  Mart ayında oranın temelini atacağız"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 50 bin konut projesiyle ilgili  "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız"

Bakan Kurum, AK Parti Kadın Kolları tarafından Üsküdar'da düzenlenen  "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katıldı. 

Kartal'da bina yıkılmasının ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Kurum,  "Tespit yaptığımızda o bölgede sadece yıkılan apartman değil, etrafındaki 8 apartman da aynı durumda, riskli. TOKİ eliyle Mart ayında 8 binayı da yıktık. Mart ayında da oranın temelini atacağız. O vatandaşlarımızın taşınmalarını sağlardık, evlerine kira taşınma yardımı verdik. Mart ayında temelini atacağız, inşallah 12 ayda o evleri de bitirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin soru üzerine de, 50 bin konut yapılacağını anımsattı.

Kurum, "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak" dedi.

Görüntü Dökümü;

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Bakandan detay 

Salondan detay 

Bakanın konuşması 

Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:54 Kaynak: DHA

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