Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Toki'nin Yeni Sosyal Konut Projesi) Bugün İtibariyle Başvuru Sayısı 160 Bini Aştı"

Bakan Kurum: "(Toki'nin Yeni Sosyal Konut Projesi) Bugün İtibariyle Başvuru Sayısı 160 Bini Aştı"

53 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Buluşmaları" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Zeytinburnu, AK Parti, Murat Kurum, Güncel
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