Bakan Kurum: "Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu millet bahçesi sadece Ankara'yı, Türkiye'yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak.

Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu millet bahçesi sadece Ankara'yı, Türkiye'yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak. Yıl sonuna kadar imalatların büyük bir kısmı tamamlanacak ve inşallah yıl sonu tamamlandığında hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi yapmış ve halkımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşası devam eden ve tamamlandığında dünyaya örnek olacak Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi projesinin alanını inceledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde faaliyetlerine devam eden personelden bilgi alan Bakan Kurum daha sonra beraberindeki heyet ve basın mensuplarıyla 637 bin metrekarelik millet bahçesini gezdi. İnşası devam eden millet bahçesinin sadece Ankara'ya değil tüm dünyaya örnek olacağını sık sık vurgulayan Kurum, projenin 2020 yılı sonunda da tamamlanacağının sinyallerini verdi.


İnşası devam eden millet bahçesinin çok önemli bir lokasyonda inşa edildiğinin altını çizen Kurum, tamamlandığında Ankara'nın bir kültür koridoruna sahip olacağını söyledi. Kurum, "637 bin metrekare alan üzerine kurulu bir millet bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. Bu millet bahçesi sadece kendi lokasyonunu ilgilendirmiyor. Ankara'nın kuzeyinde Atatürk Orman Çiftliği, bahçemizin hemen doğusunda Gençlik Parkı ve Hergelen Meydanıyla birleştirdiğimiz Ankara'ya bir yeşil alan koridoru, bir kültür koridoru projesini inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde geçen yıl imalatlarına başladığımız millet bahçesini inşallah bu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.


"Bu millet bahçesi sadece Ankara'yı değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor"


Atatürk Kültür Merkezi'nde inşası devam eden millet bahçesinin dünyaya örnek olacak bir proje olduğunu vurgulayan Kurum, projeye çok büyük önem verdiğinin de altını çizdi. 637 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen millet bahçesinin, 2020 yılı sonunda açılacağına dair bilgiler veren Kurum, "Bu millet bahçesi sadece Ankara'yı, Türkiye'yi değil; tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak. 637 bin metrekarelik alan içerisinde; kır lokantalarının olduğu, yöresel ürünlerin pazarlanabileceği alanların olduğu, millet kütüphanesinin, kıraathanesinin olduğu, içinde bin 100 araçlık kapalı otoparkın olduğu, 5 bin kişinin aynı anda konferans yapabileceği, fuarların, sergi alanlarının olduğu çok önemli bir kültür aksını Türkiye'ye kazandırmış olacağız. İçinde 6 bin metrekarelik biyolojik göletinin olduğu ve bu gölet içinde ışık, ses görüntülerinin yapıldığı, her yaş grubuna yönelik parkların olduğu, macera parkıyla birlikte, 1 buçuk kilometrelik bir teleferikle gençlerimizin vakit geçireceği alanların olduğu çok önemli bir projeyi Ankara'ya kazandırmış olacağız. Yıl sonuna kadar imalatların büyük bir kısmı tamamlanacak ve inşallah yıl sonu tamamlandığında hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi yapmış ve halkımızın hizmetine açmış olacağız" ifadelerini kullandı.


"Ankara'daki kişi başı yeşil alan miktarını önemli ölçüde arttıracağız"


Ankara'da toplam 12 adet millet bahçesi inşası gerçekleştirildiğini söyleyen Kurum, projelere dair detaylar verdi. Projeler tamamlandığında Ankara'ya yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandırılacağının müjdesini veren Kurum, "Ankara'da sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu alanda millet bahçesi inşası gerçekleştirmiyoruz. Toplam 12 adet millet bahçesi inşası gerçekleştiriliyor. Bir kısmı tamamlandı bir kısmı proje aşamasında bir kısmının da imalatları devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak Üreğil'de millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Şu an Gölbaşı'nda devam eden, İmrahor Vadisi'nde devam eden millet bahçelerimiz var. Bunun dışında; Kazan, Kızılcahamam, Akyurt, Elmadağ, Sincan, Mamak, Keçiören gibi ilçelerimizde devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Bu projeler de tamamlandığı zaman Ankara'daki kişi başı yeşil alan miktarını önemli ölçüde arttırdığımız bir proje olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir yeşil alanı Ankara'mıza ve Ankaralı hemşehrilerimize kazandırmış olacağız" dedi.


"Pandemi sonrası 9 millet bahçemizi daha Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kullanıma açacağız"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımları başlanan millet bahçelerinde gelinen son noktayı açıklayan Kurum, pandemi süreci sonrası 9 millet bahçesinin daha açılacağını kaydetti. Millet bahçelerinin şehirlerdeki iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da faydalı olacağına değinen Kurum, "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle tüm Türkiye'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede şu ana kadar 70 ilde 45 milyon metrekarelik alanda çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Bu alanlar içinde 204 millet bahçesi projesi fiilen yürümektedir. Bu 204 millet bahçesinin 22'sinin yapımını da tamamladık. Diğer millet bahçelerinin de yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 13 tanesinin açılışını yaparak milletimizin hizmetine sunduk. 9 millet bahçemizi de pandemi sonrasında, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milletimizin kullanımına açıyor olacağız. Amacımız Türkiye'deki yeşil alan miktarını arttırmak. Bu çerçevede şehirlerimizde yeşil alan koridoru açarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi yapacağız" açıklamasında bulundu.


"Bu parklar şehirlerimizde afet anında afet toplanma merkezleri olacak"


Türkiye genelinde yapılan millet bahçelerinin şehirlerdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmasının yanı sıra afet durumunda acil toplanma yeri olarak da kullanılacağının sinyallerini veren Kurum, "Bu parklar aynı anda şehirlerimizde afet anında afet toplanma merkezleri olacak. İstanbul'da, Ankara'da yapacağımız büyük millet bahçeleri afetlerde toplanma merkezleri olacaklar ve ona göre alt yapısını da dizayn ediyoruz. Bu parklarımızda da sıfır atık projemizi gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.


"Tanıtım günlerinin yapılacağı, organik pazarların kurulacağı bir tesis inşa ediyoruz"


Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine yapılacak millet bahçesinin çok geniş kapsamlı bir kültür kompleksi olacağını vurgulayan Kurum, "81 ilden insanımız, illerinin tanıtımını yapmak için başkente geliyorlar. Tabii bugüne kadar çok iyi şartlarda bu tanıtımları yapamıyorduk. Bu çerçevede tanıtım günlerinin yapılması amacıyla, tanıtım günlerinin de dışında köylülerimizin, insanlarımızın organik pazarlarımızın kurulduğu bir tesisi inşa ediyoruz. Burada hem tanıtım günlerimiz yapılacak hem de organik pazarlar kurulacak. Tanıtım günlerinde, sergilerde, fuarlarda kullanacağımız 5 bin kişi kapasiteli bir konferans salonumuzun da inşası gerçekleşiyor. Bin kişilik camimiz ve kır lokantamız da kültür kompleksi olarak projenin inşası sürmektedir" diye konuştu. - ANKARA

Millet Bahçeleri, Murat Kurum, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak' - Son Dakika

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