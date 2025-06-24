Bakan Kurum: Türk yapı sektörü gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin küresel başarılarına dikkat çekti. Kurum, "Deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil, her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Gerek süre, gerek teknoloji, gerekse konut sayısı bakımından dünyada bir ilki başardık" dedi.

GAYRİMENKULDE DİJİTALLEŞME VURGUSU: "KAĞITTAN BULUTA GEÇTİK"

Gayrimenkul sektörünün dijital dönüşümünü vurgulayan Bakan Kurum, projelerin üretiminden onay süreçlerine kadar tüm adımların artık dijital ortamda gerçekleştirildiğini ifade etti. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle 30 milyon belgenin dijital arşivde korunduğunu söyleyen Kurum, Üç Boyutlu Şehir Modelleri ve Değer Bilgi Merkezi projeleriyle de dijitalleşmeye öncülük ettiklerini belirtti.

"2024'TE YAPI SEKTÖRÜMÜZÜ %9,2 BÜYÜTTÜK"

Sektörel gelişmeleri değerlendiren Kurum, 2024 yılında yapı sektörünün yüzde 9,2 oranında büyüdüğünü açıkladı. Bu başarının dünyada benzeri olmadığını belirten Bakan, "Bu büyüme el ele, omuz omuza vererek gerçekleşti. Tüm sektör temsilcilerine ve genç girişimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına da geniş yer verdi. 11 ilde büyük bir hızla çalıştıklarını belirten Kurum, "Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. 250 bin konutu tamamlayıp teslim ettik. Hedefimiz yıl sonunda bu sayıyı 453 bine çıkarmak" dedi. Kurum, bu üretim başarısının dünyada eşi benzeri olmadığını ifade etti.

"ÜRETİCİLER HER SENARYOYA HAZIR OLMALI"

Orta Doğu'daki gerilime dikkat çeken Bakan Kurum, yapı sektörünün her türlü riske karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. "Enerji tesislerinden yönetim merkezlerine kadar ilk hedef alınan yerler kritik altyapılar oluyor. Hem afetlere hem savaşlara karşı dirençli bir Türkiye inşa etmek zorundayız" diyerek üreticilere, sanayicilere ve girişimcilere çağrıda bulundu.

"İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

İstanbul'da yaşanan son depremlerin ardından dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kurum, " 23 Nisan'daki deprem bize kentsel dönüşümün ne kadar acil olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu mesele sadece şehircilik değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

GİRİŞİMCİLERE ÇAĞRI: "SOSYAL KONUTLARDA YENİ TEKNOLOJİLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Yıl sonunda başlatılacak sosyal konut projelerinde inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Girişimcilerimizden yeni projeler ve teknolojiler bekliyoruz. Pilot uygulamaları büyütüp mentörlük destekleriyle sektöre entegre edeceğiz" dedi.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ve Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz da, İstanbul'un teknoloji ve girişimcilik potansiyeline dikkat çekti. Yılmaz, zirvede 20 girişimin sektörle buluşturulduğunu ve 5 pilot projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Şehirlerimizin geleceğini bugünden inşa ediyoruz" dedi.