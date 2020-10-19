Bakan Kurum: "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması için TBMM'ye sunulan yasa teklifi Çevre Komisyonu'nda kabul edildi" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması için TBMM'ye sunulan yasa teklifi Çevre Komisyonu'nda kabul edildi"

19.10.2020 00:58
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın ve çevre dostu bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için AK Partili milletvekillerimizce TBMM'ye sunulan yasa teklifi, Çevre Komisyonu'nda kabul edildi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın ve çevre dostu bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için AK Partili milletvekillerimizce TBMM'ye sunulan yasa teklifi, Çevre Komisyonu'nda kabul edildi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu ile alakalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Daha yaşanabilir bir çevre için attığımız adımlara bir yenisini ekledik. Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın ve çevre dostu bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için AK Partili milletvekillerimizce TBMM'ye sunulan yasa teklifi, Çevre Komisyonu'nda kabul edildi. Ülkemizde ilk kez Çevre Ajansı'nın kurulmasını sağlayan düzenlememiz ile atık toplama konusunda en verimli uygulamalardan, dünyada da yaygın olarak kullanılan Depozito İade Sistemi'nin etkinliğini tek bir merkezden, Çevre Ajansı'mızdan yöneterek artıracağız" ifadelerini kullandı.

Depozito İade Sistemi

Depozito İade Sistemi ile her yıl en az 1 milyon ilave atığın oluşumunun önleneceğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Depozito İade Sistemi ile yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarının atıkları daha temiz bir şekilde toplanacak, 3-4 yıl içerisinde atıkların yüzde 90'ı geri dönüşüme ulaştırılacak, her yıl en az 1 milyon ton ilave atığın oluşması önlenecek. Çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturma misyonu bulunan Türkiye Çevre Ajansı'mız sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüp ilgili paydaşlara destek vererek Sıfır Atık Projemize önemli bir katkı da sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

2023 yılına kadar hedef: 3 bin kilometre bisiklet yolu ile 60 bin metrekare gürültü bariyeri

Yaptığı paylaşımda hedeflerinin 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını içeren yeni düzenlemeler elektrikli skuteri yasal bir zemine kavuşturdu. Artık akan trafikte kullanılabilecek elektrikli skuter, güvenli seyir için yaş ve hız sınırlamasına tabi olacak. Teklifte Karayolları Trafik Kanununa dahil edilen bisiklet yolları ve belirlenen yerlere gürültü bariyeri inşası maddeleri ile 2023 yılına kadar ulaşmak istediğimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu ile 60 bin metrekare gürültü bariyeri hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Yasa teklifinin Çevre Kanunu'na ilişkin önemli düzenlemelerinde ise atık yönetim sorumlusu, motor yağlarının yönetimi, eko etiket ve çevre kirliliğinin önlenmesinde caydırıcı etkiye sahip idari para cezaları hususlarının kapsamlarını da genişletiyoruz. Çevrenin korunması ve kaynak verimliliği için Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık ve tüm çevre projelerimizin ardından yeni düzenlemelerin geleceğimize daha iyi bir dünya bırakma hedefimizde önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. 'Yaşanabilir Çevre' hedefimiz dahilinde geliştirilen düzenlemenin Çevre Komisyonu'ndan geçtiği gibi yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'ndan da geçerek yasalaşmasını ümit ediyor, başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hayırlı olsun." - ANKARA

Murat Kurum, Türkiye, Bakan, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması için TBMM'ye sunulan yasa teklifi Çevre Komisyonu'nda kabul edildi' - Son Dakika


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