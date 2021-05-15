Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi - Son Dakika

Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi

15.05.2021 19:07
Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, Twitter'dan "İklim değişmesin diye" etiketini kullanarak paylaşımda bulundu.

Kurum'un paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye'de çevre dostu sürdürülebilir ulaşım teşvik ediliyor.

3 bin kilometre bisiklet ve 3 bin kilometre yürüyüş yolu hedefi doğrultusunda yerel yönetimler destekleniyor. E-skuterların trafikte kullanımı için yasal düzenleme yapıldı. Düşük emisyon alanlarının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Hızlı tren, Avrasya Geçidi ve yeni otobanlarla ulaşım kolaylaştırıldı, emisyonlar azaldı. Elektrikli yerli araç TOGG yakında yollarda olacak. Elektrikli araç şarj istasyonlarına dair düzenleme tamamlandı.

Yutak alanlar korunuyor. Korunan alanlar son 20 yılda iki kat artırıldı. Biyoçeşitliliğin korunması için projeler geliştiriliyor, tür izleme ve koruma programları yürütülüyor.

300 millet bahçesi yapılıyor, bunlardan 80'i tamamlandı. Millet bahçelerinde ekolojik koridorlar oluşturuluyor.

A2020 Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Raporu'na göre ağaçlandırmada Türkiye Avrupa lideri olurken, son 20 yılda 5 milyar yeni fidan dikildi.

Murat Kurum, Bisiklet, Twitter, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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