Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu ifadelerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programın katıldı. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

5 bin konutluk proje başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2018 yılında başlattığımız Çamlıca Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemizde yeni bir adımı hep birlikte atmak için bir araya geldik. Sadece Üsküdar'ı değil, bütün bir İstanbul'un deprem dönüşümünü ilgilendiren yeni 5 bin konutluk projemize başlıyoruz. Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif Mahallelerimizi içine alan bu büyük dönüşüm, İstanbul'umuza, Üsküdar'ımıza kazandırıyoruz" dedi.

"İSTANBUL'UMUZA SON 20 YILDA 100 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti: "Üsküdar'ımız İstanbul'un, İstanbul da bu ülkenin gözbebeğidir, göz nurudur. Biz bu şehre hizmet etmeyi, ihya etmeyi sadece ülkemize değil, tüm dünyaya, tüm insanlığa yapılan bir hizmet olarak görüyoruz. İstanbul'umuza son 20 yılda tam 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı yaptık. Şu anda sahada 20 milyarlık yatırımımızı da millete hizmet aşkıyla gece gündüz demeden yürütüyoruz."

"VALİDEBAĞ KORUSU İÇİN PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

Dar gelirli vatandaşlar için 15 bin sosyal konut yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "500 iş yerinin inşaatları yükselirken, başka bir yerde vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir yandan İstanbul'a 6 milyon metrekarelik alanda 40 millet bahçesi yapıyoruz. Yine Validebağ Korusu için bakanlığımız ve Üsküdar Belediyesi ile pazartesi günü itibariyle çalışmalara başlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir yatırım olacak" diye konuştu.

"ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 1,5 MİLYON KONUT VAR"

Bakan Kurum, "Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız, şu an ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koydu. Bu konutların 300 bini ise İstanbul'da yer alıyor. Acilen bu 300 bin konutu dönüştürmeliyiz. Bakanlık olarak bugün İstanbul'da, 126 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık. Bugün Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy Fikirtepe, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı, Hacıhüsrev'de yeni konutlar, iş yerleri yapıyoruz" dedi.

2018 yılında Çamlıca Cami'nin batısında bulunan 180 bin metrekarelik bir alanı riskli alan ilan ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Kirazlıtepe ve Ferah Mahalleri'ndeki projemizde toplam bin 876 konut, 142 dükkan yapıyoruz. Bu alanda TOKİ eliyle yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl eylül ayında 504 konutumuzu ve 47 dükkanımızı, önümüzdeki yılın sonuna kadar da kalan bin 372 konut ve 95 dükkanımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"1372 KONUT VE 95 DÜKKANIN İHALELERİNİ YAPARAK İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Programda konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, "Üsküdar ilçemizde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bakanlığımızca riskli alan ilan edilen Çamlıca Cami'nin batısında bulunan 180 bin 550 metrekarelik alanda bu çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda Kirazlıtepe ve Ferah Mahalleleri'nde toplam bin 876 konut ve 142 dükkan inşa ediyoruz. Eylül ayı içinde 504 konut ve 47 dükkanı tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bin 372 konut ve 95 dükkanın ihalelerini yaparak inşaat çalışmalarına başladık. Gelecek yıl inşallah bu projelerimizi tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

"PROJE KAPSAMINDA 794 BAĞIMSIZ BİRİM ÜRETİLECEK"

Bulut, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Sultanmurat Mahallemizde de Belediyemizle işbirliği halinde yeni bir kentsel dönüşüme başlıyoruz. Bu proje kapsamında 775 konut ve 28 ticari iş yeri olmak üzere 794 bağımsız birim üretilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlığımızın öncülüğünde Mehmet Akif ve Küplüce Mahallelerini kapsayan 5 bin konutluk yeni bir kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Bu kapsamda, bugün 16 binada 48 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilecek olup bu alanın tamamı sosyal donatı olarak değerlendirilecek."