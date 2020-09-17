Bakan Kurum: "Türkiye'nin 7 bölgesi için ayrı ayrı iklim değişikliği eylem planları hazırladık" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz ülke olarak, dünyamızı ilgilendiren sorunlara çözüm bulmak için çok önemli projelere imza atıyoruz. Bunlardan en önemlisi de iklim değişikliğiyle mücadeledir. Bugün Türkiye'nin 7 bölgesi için ayrı ayrı iklim değişikliği eylem planları hazırladık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum videokonferans yöntemiyle gerçekleşen G-20 ülkeleri Çevre Bakanları oturumuna katıldı. Geçen yıl Haziran ayında Japonya'da "Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma" başlığı altında bir araya geldiklerini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bu sene, Covid-19 salgını nedeniyle toplantımızı dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Toplantılarımızın, alınacak kararların; ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Küresel salgının bir an evvel sona ermesini ve önümüzdeki yıl İtalya'da gerçekleştireceğimiz toplantıda bir arada olmayı temenni ediyorum. G-20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yüzde 80'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir. Bu sebeple alacağımız kararlar ortak evimiz olan bütün bir yerküreyi ilgilendirmektedir. İklim değişikliği, sınır tanımayan, küresel bir kriz haline gelmiştir. Bakın Türkiye'de sadece 2020'nin ilk 9 ayında yaşadığımız sellerin bize maliyeti milyarlarca Türk lirası oldu. Onlarca insanımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin 7 bölgesi için ayrı ayrı iklim değişikliği eylem planları hazırladık"

Dünyanın içinde bulunduğu kritik eşikte ihtiyaç olan şeyin, küresel krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmek olduğunu belirten Bakan Kurum, "Biz ülke olarak, dünyamızı ilgilendiren sorunlara çözüm bulmak için çok önemli projelere imza atıyoruz. Bunlardan en önemlisi de iklim değişikliğiyle mücadeledir. Bugün Türkiye'nin 7 bölgesi için ayrı ayrı iklim değişikliği eylem planları hazırladık. Karadeniz Bölgesi iklim değişikliği eylem planı kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Özellikle yenilenebilir enerjide geldiğimiz nokta, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur" şeklinde konuştu.

"Ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü, OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarmak için çabalıyoruz"

Yenilenebilir enerjide kurulu gücün 2011'den bugüne 19 bin megavattan 45 bin megavatın üzerine çıktığını belirten Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bu alanda, Avrupa'nın 6. dünyanın 13. Ülkesi konumuna gelmiş durumdayız. Ağustos ayında Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim tesisini açtık. Dünyanın en kapsamlı çevre projelerinden olan "Sıfır Atık Projesi"ni Cumhurbaşkanımızın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattık. Ülkemizdeki plastik kirliliğini önlemek için plastik poşetleri ücretli hale getirdik ve bu halde kullanımda yüzde 80 oranında azalma sağladık. İçecek ambalajlarına zorunlu depozito uygulamasını getirdik. Kayıt dışılığı önlemek için "Geri Kazanım Katılım Payı" uygulamasını başlattık. "Sıfır Atık Mavi Seferberliği"mizle de deniz kirliliğini önlüyoruz. Türkiye olarak atıklarımızı geri dönüştürüyor, asla doğaya bırakmıyoruz. Bugün geri kazanım oranımız yüzde 13'lere çıkmış durumdadır. 2023 yılına kadar geri kazanım oranımızı en az yüzde 35'e çıkaracağız. Ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 9'dan OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarmak için çabalıyoruz."

"2030 yılına kadar belirlediğimiz tüm hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Türkiye'yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla örecek ekolojik koridorlar, yeşil hatlar, yeşil yollar oluşturduklarını belirten Bakan Kurum, "81 ilde 81 milyon metrekarelik alanda yapacağımız millet bahçeleri projelerimizle ülkemizdeki yeşil alan miktarını arttırıyor, şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Hem okyanuslarımızı koruyacak hem ülkemizin bu anlamda nefes almasını sağlayacak projeleri geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bütün kamu binalarımızda ve kentsel dönüşüm projelerimizde güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor, binalarımızın, enerji verimliliği yüksek, enerji savurmayan, güçlü yalıtımı olan yapılar olmasını sağlıyoruz. Türkiye olarak, 2030 yılına kadar ağaçlandırmadan mera ıslahına, ormanlarımızın yeşil alanlarımızın artırılmasına ve arazi tahribatının dengelenmesine kadar belirlediğimiz tüm hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akdeniz ülkeleri içerisindeki en büyük hacme sahip iki adet yapay resif projemizle deniz canlıları için yeni habitatlar oluşturup biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyoruz. Kuzey Ege Denizi'nde kırmızı mercanları koruyup yok olmalarını önledik ve yaptığımız projelerle de önlemeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Salgın yeşil dönüşümün önemini gözlerimizin önüne net bir şekilde sermiştir"

Covid-19 salgını zengin fakir, kuzey güney, doğu batı ayırt etmeksizin bütün ülkeleri etkileyen küresel bir musibete dönüştüğünü dile getiren Bakan Kurum, "Bu salgın, çevre dostu bir dünya kurmanın, doğa ile kardeş olmanın ve yeşil dönüşümün önemini de gözlerimizin önüne net bir şekilde sermiştir. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak, sağlıklı bir gelecek sunmak hepimizin üzerinde olan hayati bir sorumluluktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni dünya düzeninde, hem Covid-19 hem de iklim değişikliği karşısında mücadeleye, bütün ülkelerle birlikte, kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu. - ANKARA