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Bakan Kurum: Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var - Son Dakika

Bakan Kurum: Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var

22.02.2022 09:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İklim Şurası' için bulunduğu Konya'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İklim Şurası' için bulunduğu Konya'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü.

Bakan Kurum, 'İklim Şurası'nın açılış töreninin ardından programa davetli olan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Türkiye ile İngiltere'de iklim değişikliğiyle mücadele üzerine yürütülen projelere dair görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Kurum'un Büyükelçi Chilcott'a, dost ve stratejik ortak olarak İngiltere ile çok sayıda uluslararası ve bölgesel konuda ortak bakış açısına sahip olduklarını, ülkeler arasında sıklıkla gerçekleştirilen yüksek düzeyli temasları yararlı gördüklerini ve temaslardan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ettiği belirtildi.

Bakan Kurum, daha sonra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDSÇ) İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin, iklim değişikliği ile mücadele bakımından yararlı geçtiği belirtildi.

Bakan Kurum: Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var
Bakan Kurum: Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var

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Murat Kurum, Türkiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var - Son Dakika


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