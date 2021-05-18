BAKAN KURUM: TÜRKİYE, TÜM ÜLKELERDEN İSRAİL'İN SALDIRINA KARŞI HAREKETE GEÇMELERİNİ BEKLEMEKTEDİR - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı ülkelerin dünyanın gözü önünde katledilen Filistinli, Gazzeli çocukların feryadına kayıtsız kaldığını belirterek, " Türkiye, tüm ülkelerden, insanlığa karşı yapılan bu saldırıya sessiz kalmamalarını, acilen harekete geçmelerini beklemektedir" dedi.

Bakan Kurum, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen aralarında İsrail'in de bulunduğu 46 ülkenin bakanlarının yer aldığı Ulaştırma, Sağlık ve Çevre Pan-Avrupa Programı 5'inci Üst Düzey Bakanlar Toplantısı'na çevrimiçi olarak katıldı. Bakan Kurum, Viyana Bakanlar Bildirisi'nin ülkelerin, çevrenin ve doğanın geleceği için önemli bir adım olacağına inandığını, Covid-19 salgınının, sağlıklı bir çevrede yaşamanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin hazırladığı İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi ile iklim kanunu çalışmalarıyla, hedeflerini çok daha üst bir noktaya taşıdığını belirten Bakan Kurum, "Sıfır Atık Projemizle doğamızı koruyor, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanını yeşil ağlarla ördüğümüz millet bahçelerimiz ve ekolojik koridorlarımızla birlikte, yutak alan büyüklüğümüzü arttırıyor ve 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedefimiz var" dedi.

'BİSİKLET YOLLARI MASTER PLANI HAZIRLADIK'Bakan Kurum, Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre olacak, 3 bin 165 kilometre bisiklet yolu güzergahı için 'Bisiklet Yolları Master Planı'nını hazırladıklarını hatırlatarak, ilk etapta bin 650 kilometrelik güzergahın yapım çalışmalarını etaplar halinde yürüttüklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Bu planı hayata geçirdiğimiz zaman, Avrupa'dan Asya 'ya bisikletiyle yola çıkan birisi, dünyanın incisi İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek, kıtalararası yolculuk yapmış olacak. Ortak evimiz olan dünya ve doğamız, bizlere çocuklarımızın emanetidir. Bugünkü toplantımızda da; en çok gençlerimizin, çocuklarımızın kullandığı bisiklet yollarından, dolayısıyla evlatlarımızın geleceğinden bahsediyoruz" diye konuştu.'KEŞKE DÜNYA SAĞIR VE DİLSİZ OLMASAYDI'Bakan Kurum, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki; kuruluş ilkelerini; birlik, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve insan haklarına saygı olarak tanımlayan bazı ülkeler; dünyanın gözü önünde katledilen Filistinli, Gazzeli çocukların feryadına kayıtsız kalmıştır. Keşke, Greta Thunberg'in geleceğimize dair çağrılarına her platformda kulaklarını açan dünya; 12 yaşındaki Filistinli Bera'nın feryadına da sağır olmasaydı, dilsiz olmasaydı. Gözyaşları içinde, 'Ben sadece bir çocuğum. Neden çocukları öldürüyorsunuz?' diye haykıran Filistinli küçük kızın çığlıkları duyulsaydı. Türkiye, tüm ülkelerden insanlığa karşı yapılan bu saldırıya sessiz kalmamalarını, acilen harekete geçmelerini beklemektedir. Ben sözlerimi; yeryüzündeki 2 milyar 850 milyon çocuğun mutlu olduğu, 33 milyon göçmen yavrumuzun yuvalarına kavuştuğu, terör örgütü PKK'nın dağlara kaçırdığı çocuklarımızın annelerine döndüğü; Filistinli yavrularımızın gözyaşlarının dindiği; sokaklarda, parklarda, bahçelerde neşeyle oynadıkları bir dünya dileğiyle tamamlamak istiyorum."