Bakan Kurum: Türkiye'yi yeşil ağlarla örüyoruz - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan Millet Bahçesi konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizi, doğal alanlarımızı korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz." dedi.

Derince ilçesinde eski yıkılan İsmetpaşa Stadyumu alanına yapılacak Millet Bahçesi Temel Atma töreni ve "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine Çevre ve Şehircilik Bakanrum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı.