Bakan Kurum: Türkiye'yi yeşil ağlarla örüyoruz (2) - Son Dakika

'İZMİT TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNÜŞÜMLERİNDEN BİRİ İÇİN DEV ADIM ATIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Bakan Kurum ardından basın toplantısı düzenleyerek Kocaeli'nde yapılan projelerle ilgili müjdeler verdi. İzmit Cedit Mahallesi için dev bir dönüşüme adım atıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Kocaeli'mizde, Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Körfez ve İzmit'te bulunan 9 riskli ve 9 rezerv alanımızda çalışıyoruz. Bu riskli bölgelerin başında ise İzmit Cedit Mahallemizdeki yaklaşık 13 hektarlık alan geliyor. Buraya dair imar planları ve kentsel tasarım projemizi onayladık. İnşa faaliyetlerimiz için TOKİ'mizi görevlendirdik. Bugün Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projemizle İzmit tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri için dev bir adım atıyoruz. Proje çalışmalarımızı şubat ayı içinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız. Hemen akabinde 50 blokta 464'ü 3+1 ve 518'i 2+1 olmak üzere toplam 982 konutun inşası için, bismillah diyeceğiz. Cedit Mahallesindeki kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere daha yaşanabilir, huzur içinde, komşularıyla birlikte yeni yuvalarında oturmaları için adımlarımızı attık. Yeni yuvalarımız, yeni iş yerlerimiz, yeni yollarımız, parklarımız, Cedit için, İzmit için, Kocaeli'nin büyük dönüşümü için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DİLOVASI'NDA BİN 200 KONUTBakan Kurum, Dilovası ilçesinde 1200 konut yapılacağını açıklayarak, şöyle konuştu: "Dilovası'ndaki sağlıksız ve yaşam kalitesi düşük bölgeleri, bugün itibariyle, etaplar halinde Tavşancıl 'daki yeni rezerv alanımıza taşıyoruz. Tavşancıl'daki kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor. Projelerimiz hazır. Şubat ayında ihalemizi yapacağız. İnşallah, 2021 yılının ilk yarısında 120 blok içinde 1200 konutumuzun temellerini atacağız. Yine Dilovası'ndaki kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli olan Kömürcüler OSB konusunda da somut adımlarımızı atıyoruz. İnşallah 2021 yılında OSB'nin de dönüşümünü tamamlayacağız. Dilovası için, Dilovası'nda yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Çayırova'da, Darıca 'da, Gebze 'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe 'de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit'te, 500 konutumuzu da Körfez'de hızlıca yapacağız. Yine Kocaeli genelinde 1500 konutluk yerinde dönüşüm yapacağız. Özetle biz, bugün, Kocaeli'mize, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutumuzun müjdesini veriyoruz, hayırlı uğurlu olsun."'DÜNYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN EN BÜYÜK KONUT ÜRETİMİNİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Kurum dünyada gerçekleştirilen en büyük konut projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "2002 yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. TOKİ'mizle, 81 ilimizde 990 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bir kamu idaresi eliyle, Dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik, bu kadrolar gerçekleştirdi" diye konuştu.