Bakan Kurum: "Türkiyemizde toplamda 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekli. Bunun 1.5 milyonu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Türkiyemizde toplamda 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekli. Bunun 1.5 milyonu... - Son Dakika

Bakan Kurum: "Türkiyemizde toplamda 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekli. Bunun 1.5 milyonu...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)

Bakan Kurum: Türkiyemizde toplamda 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekli. Bunun 1.5 milyonu...

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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