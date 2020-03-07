Bakan Kurum'u duygulandıran şehit babası - Son Dakika
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Bakan Kurum'u duygulandıran şehit babası

14 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'ta toprağa verdikleri şehidin babasının cenaze töreni sonrasında ayakkabısı çamurlu olduğu için "Araba mahvolur, binemem" diyerek makam aracına binmediğini anlattı.

Bakan Kurum'u duygulandıran şehit babası, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat'ta toprağa verdikleri şehidin babasının cenaze töreni sonrasında ayakkabısı çamurlu olduğu için "Araba mahvolur, binemem" diyerek makam aracına binmediğini anlattı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen Medya Buluşması programında basın mensupları ile bir araya geldi. Konya yatırımları ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bir soru üzerine 1 Mart'ta Yozgat Akmağdeni Arpalık Köyünden toprağa verilen İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in babası İbrahim Özdemir ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Bakan Kurum, şehit babasının ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmediğini, bütün ısrarlarına rağmen başarılı olamadığını vurguladı.


Bakan Kurum şöyle konuştu: "Şehit babası İbrahim amca namaz kılarken yere zor oturdu. Dizlerinden sağlık sorunu vardı ve namaz kılarken o sorunu gördüm. Sonra cenaze namazını kıldık. Cami ile mezarlık arası yaklaşık yarım saat diyebileceğimiz bir mesafeydi ve o ayağındaki rahatsızlığa rağmen 'Ben oğlumun omuzlarda gitmesini istiyorum sevaptır. Bakanım öyle gidebilir mi?' dedi. Tabii İbrahim amca diyerek cenazeye katılanlarla birlikte şehidimizi omuzlarda mezarlığa götürdük. Şehidimizi defnettikten sonra cenazemizi İbrahim amca yorgun ve bitkin düştü. İbrahim amca seni aracımızla bırakalım zaten çok yoruldun, rahatsızlığın da var. Taziye evinde yine beraber oluruz dediğimde, ayakkabıları çamurlu olduğu için, 'Yok Bakanım araba mahvolur. Ben bu çamurla arabaya binmem' dedi. İbrahim amca gel binelim dememe rağmen ne kadar ısrar etsem de binmedi."


Bakan Kurum, şehit babasının camilerinde görev yapmak üzere bir din görevlisi atanması yönündeki isteğinin de hemen yerine getirildiğini sözlerine ekledi. - KONYA

Murat Kurum, Yozgat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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