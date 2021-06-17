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Bakan Kurum: "Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır"

17.06.2021 16:05

Bakan Kurum: "Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır" "COP26 Konferansı'nı bütün dünya ilgi ve dikkatle takip ediyor" "2023 yılına kadar tüm binalarda enerji kimlik belgesine sahip olmayı zorunlu kıldık" Bakan Kurum, Yeşil İklim Fonu...

Bakan Kurum: "Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır"

"COP26 Konferansı'nı bütün dünya ilgi ve dikkatle takip ediyor"

"2023 yılına kadar tüm binalarda enerji kimlik belgesine sahip olmayı zorunlu kıldık"

Bakan Kurum, Yeşil İklim Fonu için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin EK-1 listesinden çıkarılma talebinde bulundu

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliği ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Ülkemiz üzerine düşen sorumlulukları Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen atan diğer ülkelerin birçoğundan daha fazla adım atmaktadır. Bu konuda hem doğal kaynaklarımızı hem su kaynaklarımızı koruyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Alok Sharma'yı makamında ağırladı. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Avrupa, Orta Asya, Türkiye ve İran Bölge Büyükelçisi David Moran'ın da bulunduğu ikili görüşmede Türkiye'nin Yeşil İklim Fonu elde etme amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin EK-1 listesinden çıkarılma talebi gibi konular ele alındı. İkilinin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılmak üzerine toplantı salonuna geçildi. Heyetlerin görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda yer alan iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğini vurgulayarak, "Aşırı seller, heyelanlar, hortumlar ve salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Dünyada en önemli iki problem, biri iklim değişikliği diğeri ise Covid-19 salgını. Ülkeler artık bu iki salgınla 2020 yılında çok ciddi mücadeleler verdi ve vermeye de devam ediyorlar" diye konuştu.

"COP26 Konferansı'nı bütün dünya ilgi ve dikkatle takip ediyor"

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların, dünyaya her geçen gün yeni teklifler sunduğunu ve tüm coğrafyaları etkileyecek kararlar aldığını belirten Kurum, "Bu kapsamda COP26 Konferansı'nın da bütün dünyanın ilgiyle ve dikkatle takip ettiği bir konferans olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki burada güçlü bir irade ile iklim değişikliği ile mücadele noktasında kararlılık net bir şekilde ortaya konacaktır" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin EK-1 listesinden çıkarılma talebi

Türkiye olarak COP26 Konferansı'ndan beklentisinin, iklim değişikliği konusunda mücadelede Türkiye'nin mevcut pozisyonu için eşitlikçi ve adil bir çözümün sunulması olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Buna ilişkin iklim finansmanına ülkemizin erişim imkanının artırılması gerekliliğini Alok Sharma'ya ilettik. Biliyorsunuz ülkemiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin EK-1 listesinden çıkarılma talebi var. Bu haklı talebimizi Bakan Sharma'ya tekrardan ifade ettik" açıklamasını yaptı.

"Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen atan diğer ülkelerin birçoğundan daha fazla adım atmaktadır"

Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliği ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerine düşen sorumlulukları Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen atan diğer ülkelerin birçoğundan daha fazla adım atmaktadır. Bu konuda hem doğal kaynaklarımızı hem su kaynaklarımızı koruyoruz. Korunan alan miktarlarımızı artırıyoruz. Son 2 yılda İstanbul'un iki katı büyüklüğünde korunan alanımızı artırdık. Bu çerçevede İklim Değişikliği Eylem Planlarımızı hazırladık. Gerek yerel gerek bölgesel eylem planları çerçevesinde adımlarımızı atıyor ve iklim değişikliğine uyum noktasında da stratejilerimizi hem 2030 hem de 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz."

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttükleri 2023 yılında kadar da Türkiye'nin her noktasında uygulamaya geçilmesini planladıkları Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanım oranını yüzde 22'ye çıkardıklarına dikkati çeken Kurum, "3 yılda 315 milyon kilovat/saat enerjiden tasarruf, 345 milyon metreküp sudan tasarruf elde ettik. 209 milyon ağacımızın kesilmesini engellemiş olduk. Bu çerçevede kararlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz" şeklinde konuştu.

Akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı ve enerji kimlik belgesi olan binaların inşasını yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

"2030 yılına kadar tüm binalarda enerji kimlik belgesine sahip olmayı zorunlu kıldık"

Kentsel dönüşüm kapsamında son 19 yılda 2,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, "Enerji savurmayan yalıtımı güçlü binalar yaparak bu noktada yağmur suyu toplama sistemini de zorunlu hale getirdik. 2030 yılına kadar tüm binalarda enerji kimlik belgesine sahip olmayı yayınladığımız yönetmelikle zorunlu kıldık" değerlendirmesini yaptı.

Yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım alternatiflerini teşvik ettiklerini aktaran Bakan Kurum, "Yerli otomobilimizle ilgili üretim çalışmalarımız başladı ve inşallah 2023 yılında da yerli otomobilimiz tüm ülkede ve tüm dünyada hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

Yeşil yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve Emisyon Ticaret Sistemi'ni kurma çalışmalarına devam ettiklerine işaret eden Bakan Kurum, "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçeleri, ülkemizin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini ayıracak ekolojik koridorların çalışmaları, bu ekolojik koridorları yeşil alanlarla bağlayarak şehirlerin ve ülkemizin nefes almasını sağlayacak adımları atıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin son 20 yılda dikilen 5 milyar yeni fidanla Avrupa'da ağaçlandırma lideri olduğunu söyledi.

Yenilebilir enerji kaynaklarında şu anda kurulu gücün yüzde 52'sini karşıladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu anlamda Avrupa'nın 5. Dünyanın 12. ülkesi konumundayız. Yatırımlarımızla birlikte 1,5 milyon ton fosil yakıt kullanımını da engellemiş oluyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, İklim Kanunu ile ilgili çalışmaların yapıldığı çalıştaylar hazırladıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"TBMM Çevre Komisyonumuzla birlikte bu süreci yürütüyoruz. Tüm bakanlarımızla bir çalışma yaptık. Gerek iklim değişikliği gerekse Paris anlaşmasıyla alakalı fikirlerini aldık. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve eylemlerimizi güncelliyoruz. Biz bakanlık olarak sahip olduğumuz bu bilgi ve tecrübe ışığında meclisimize de gerekli katkıyı sağlıyoruz. Tabii ki bu noktada Paris anlaşması ile ilgili alınacak karar var ve Bakan Sharma da bu kararın ivedilikle alınması noktasında taleplerini beklentilerini aktardı. Bu konuda TBMM gerekli değerlendirmeleri yapacak ve nihai kararı verecektir."

Bakan Kurum, Bakan Sharma'nın Türkiye'ye Yeşil İklim Fonu'na erişim noktasında gerek Türk sanayisinin gerekse kamu kuruluşlarının finansmana erişimi hızlandırmak amacıyla Londra'da Yeşil İklim Konferansı düzenleyip yatırımcılarla finans kuruluşlarını bir araya getirip Türkiye'ye katkı sağlayabileceklerini ifade ettiğini belirterek Bakanlık olarak bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bakan Kurum: Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır
Bakan Kurum: Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır
Bakan Kurum: Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır
Bakan Kurum: Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Enerji, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Ülkemiz Paris anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen diğer ülkelerden daha fazla adım atmaktadır' - Son Dakika


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