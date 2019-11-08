Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara...
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Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız" "Bursamızı yukarıya çekecek projeler için çalışıyoruz"BURSA(İHA)-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız"
"Bursamızı yukarıya çekecek projeler için çalışıyoruz"
BURSA(İHA)-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da açıklamalarda bulundu.
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