Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara...
Son Dakika Genel Bakan Kurum: 'Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara...

Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara...

6 saat önce

Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız" "Bursamızı yukarıya çekecek projeler için çalışıyoruz"BURSA(İHA)-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız"

"Bursamızı yukarıya çekecek projeler için çalışıyoruz"

BURSA(İHA)-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara...

Murat Kurum, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
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