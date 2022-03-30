Oktay: "Enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza atıyoruz" - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği fenomeninin insanlık tarihindeki en ciddi meydan okumaların başında geldiğini bildirdi.

Oktay, ATO Congresium'daki Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne (EKO İKLİM) video mesaj gönderdi.

Mesajında, dünyanın dört bir yanında küresel iklim değişikliği kaynaklı salgınlar, afetler ve krizlerin maalesef her geçen gün etkisini arttırdığını belirten Oktay, "Hiç kuşkusuz, küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği fenomeni insanlık tarihindeki en ciddi meydan okumaların başında geliyor. Bugün yaşanan sıkıntının ana kaynağı olan sera gazı emisyonunda tarihsel bir sorumluluğumuz bulunmasa da bu olumsuzluklardan etkilenen ülkelerden biri olarak, dünyamızın ortak geleceğine dair sorumluluk taşıyor olmanın bilinciyle gerekli tüm adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, bu kapsamda geleneksel enerji kaynaklarının kullanımının azaltılacağının altını çizerek, Türkiye'yi bölgesinde öncü bir konuma getirecek derecede yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırarak enerji verimliliğinin artırılacağını vurguladı.

"Enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza atıyoruz"

Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza attıklarını kaydeden Oktay, "Ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduğumuz milyarlarca ağaç, şehirlerimize adeta nefes olan millet bahçelerimiz, konut ve sanayide temiz enerji kaynakları kullanımı ile daha nice önemli çevreci proje de iklim dostu yaklaşımımızın göstergeleridir." dedi.

Başkent Ankara'da dünyanın dikkatini yeniden küresel iklim değişikliğine ve yeşil dönüşüme çekecek ve konunun tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni perspektifler sunacağına inandığını belirten Oktay, zirvenin hayırlı olmasını diledi.