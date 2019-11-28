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Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı
6 saat önce
Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara...
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı
ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı.
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