Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı
Son Dakika Genel Bakan Kurum, 'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları' açılışına katıldı - Son Dakika

Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı

6 saat önce

Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara...

Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı.

Bakan Kurum, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları açılışına katıldı

Zehra Zümrüt Selçuk, Murat Kurum, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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