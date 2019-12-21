Bakan Kurum, Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı - Son Dakika

Bakan Kurum, Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı

6 saat önce

Ümraniye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlerin kurduğu takıma katılarak voleybol oynadı.

Bakan Kurum, Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı, System.String[]

Ümraniye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlerin kurduğu takıma katılarak voleybol oynadı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Ümraniye'yi ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Ümraniye Millet Bahçesi'ne de giden Bakan Kurum, burada millet bahçesi ile ilgili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan bilgi aldı. Millet bahçesinde gezerken voleybol oynayan gençleri gören Bakan Kurum, gençlerin arasına katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum renkli görüntüler oluşturdu. Oyundan sonra bir hayli heyecanlandıkları görülen gençler ise "Böyle bir sürpriz beklemiyorduk. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Bizim için de güzel bir anı oldu" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gençlerle oynadığı voleybolun ardından elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdi. Bu gezi sırasında vatandaşlar da Bakan Kurum'a yoğun ilgi gösterdi.


Bakan Kurum daha sonra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Tantavi Sosyal Tesisleri'ne geçti. Burada Bakan Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından Ümraniye'de yapılacak projelerle ilgili bir sunum yapıldı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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