Bakan Kurum'un acı günü - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vefat eden amcası Hanifi Kurum, Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 81 yaşındaki amcası Hanifi Kurum kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Kurum amcasının vefat haberinin ardından memleketi Konya'ya geldi. Bakan Kurum, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde bulunan Karapınar Muhtarlık Konağında taziyeleri kabul etti. Bakan Kurum'u bu acı gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yalnız bırakmadı. Akçayazı köyü Yeni Yayla Camisi'nde kılınan ikindi namazını müteakip Hanifi Kurum için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Hanifi Kurum dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Bakan Kurum taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA