Bakan Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi

BODRUM'daki koylarda bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imara aykırılıkları nedeniyle inşaatının durdurulduğunu belirttiği 4 otel, havadan görüntülendi. Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salı günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirtti. Durdurulan 4 otel inşaatı, DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Gölkey Mahallesi'ndeki Demirbükü Rezidans ve Nef Reserve, Göltürkbükü'ndeki Bo Viera Otel ile Yalıçiftlik'teki tatil köyü Four Seasons'ın inşaat çalışmalarında, kıyı alanlarındaki yapılaşma gözler önüne serildi.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Bakan Kurum'un açıklamasının güzel başlangıç olmasını dilediklerini belirterek, "Baştan beri yasaların gerekleri yerine getirilseydi, bugünlere gelmezdik. Bu yapılar artık tahribatını yapmış durumda. İstediğimiz kadar eski haline getirmeye çalışsak da ekosisteme verdiği zararları geri döndürmek zor. Bakan beyin söylemlerinin yeni bir başlangıç olduğuna inanmak istiyoruz. Bizim gördüklerimiz yeni görülmeye başlandı. Mühürleniyor, yıkım kararı alınıyor; ancak hiçbir zaman yerine getirilmiyor. Kıyı dolgularının kaldırılmasını istiyoruz. Bütün isteğimiz samimi olunmasıdır. Yetki ve görev bakan beyin kendisinde. Desteklemeye hazırız. Parası olan imar yasasını çiğner, yanına da kar kalır imajını ve fikrini hep birlikte değiştirelim" dedi.