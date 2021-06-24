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Bakan Kurum, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif ile çevrim içi görüştü Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif ile çevrim içi görüştü Açıklaması

24.06.2021 14:40
Bakan Kurum, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif ile çevrim içi görüştü Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile ekim ayında kentsel dönüşüm ve iklim değişikliğine ilişkin uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile ekim ayında kentsel dönüşüm ve iklim değişikliğine ilişkin uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif ile çevrim içi görüştü.

Kurum, görüşmede yaptığı konuşmada, temiz ve sağlıklı şehirlerin önemine işaret ederek, "Biz biliyoruz ki israftan kaçınan ve doğaya saygılı bir yaşam tarzı, bugün yaşadığımız iklim değişikliği ve salgın hastalıklar kaynaklı sıkıntıları geride bırakmanın temelini oluşturuyor. Bu anlamda, BM Habitat'ın Atık Alanında Akıllı Şehirler Girişimi'nin, çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. BM'nin bu girişimi, bütün dünyada ilgiyle takip edilen Sıfır Atık Projemizle başlattığımız döngüsel ekonomi seferberliğiyle de örtüşüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda yer alan ve 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanmak, doğamızı ve çevremizi korumak için sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarımızı ülkemizin tamamında yaygınlaştırıyoruz. Tüm binalarımızı sıfır atık uyumlu yapıyor, akıllı teknolojileri bölgesel ve ulusal ölçekte yaygınlaştırarak şehirlerimizin entegre olduğu bir akıllı şehir sistemini hayata geçiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artırıyoruz. Enerji tasarrufu sağlayan, kendi enerjisini üreten, yağmur hasadı yapabilen akıllı binalar, akıllı kaldırımlar yapıyoruz. Gelecek nesilleri anlayan ve kendini dünyaya anlatan şehirlerin inşası için de hep birlikte gayret gösteriyoruz."

Kurum, bugünkü görüşmede Sıfır Atık Projesi, Akıllı Şehirler Projesi, iklim değişikliğiyle ilgili mücadele ve bu kapsamda şehirleşmenin nereye gitmesi gerektiğini istişare etmek istediğini dile getirerek, "Buna ilişkin de gerek konferanslar gerek buna yönelik uygulamalarla bu süreci yönetelim istiyoruz. Buna ilişkin BM Habitat nezdinde ülkemizde bir konferans yapabileceğimizi konuşmuştuk. Bu konferansa ilişkin adımları nasıl atabilirizi istişare edelim istiyoruz. Ülkemizde BM Habitat Ofisinin açılması ve atık yönetiminin bu noktada görüşülmesi, bu çerçevede çalışılması, ofiste Habitat nezdinde tüm şehirlerimiz, hatta bölgemiz için yapılabilecek çalışmaları istişare edelim ve bunun başlangıcını verelim istiyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümde tecrübe paylaşımını içeren uluslararası konferans düzenlenmesini düşündüklerini belirten Kurum, "Bu işlere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti olarak hem teknik hem de mali desteği vermeye hazırız. Bilhassa iklim değişikliğinin şehirlere etkisini yine kentsel dönüşüm sürecini şu an birçok ülke şehircilik adına daha ele almadı. Biz ülke olarak iklim değişikliği eylem planlarını açıkladık, bu eylem planlarıyla bölgesel eylem planlarını hazırladık. Bu eylem planları çerçevesinde değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Kurum, UN Habitat ile tecrübe paylaşımından ve sıfır atık konusunda yakın bir iş birliğinde ortak çalışmadan memnuniyet duyacağını da ifade etti.

Yapılması planlanan konferansa ilişkin detayları paylaşan Kurum, "Kentsel dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynakları ve sıfır atık, konferansı bu çerçevede yürüteceğiz." dedi.

Konferans başlıklarını ve ne zaman yapılabileceği konusunu Sharif ile istişare eden Kurum, "Hedefimiz ekim ayı içerisinde BM Habitat ile konferans gerçekleştirmek. BM Habitat Türkiye Ofisini de ekim ayına kadar açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kentleşmesi diğer ülkelere örnek oluşturabilir"

UN Habitat İcra Direktörü Sharif de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aynı yapı altında birleştiği çok fazla örnek yok. Türkiye bu anlamda şehirciliği çevre bağlamında ele alan ender ülkelerden biri. Bu açıdan, Türkiye diğer ülkelere örnek teşkil edebilir." şeklinde konuştu.

Sharif, bu ay başında yaptığı ziyaretle Türkiye'nin şehirleşmesini kendi gözleriyle görme imkanı olduğunu söyleyerek, "Gecekondulaşma olmaksızın şehirleşen bir Türkiye örneği mevcut. Önümüzdeki 10 yılda dünya nüfusunun yüzde 70'inin kentlerde yaşayacağı göz önünde bulundurulursa Türkiye'nin kentleşmesi diğer ülkelere örnek oluşturabilir." dedi.

BM Habitat'ın İstanbul'da bir ofis açması konusunda görüşmelerin bir yol haritası temelinde devam edeceğini anlatan Sharif, "Bu yılın sonuna kadar ofisin açılması beklenmektedir. Buna paralel olarak, BM Habitat ile Türkiye, bölgedeki ülkelerin devlet ve hükümet başkanları nezdinde temsil edileceği, Yeni Kentleşme Gündemi, Sıfır Atık, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon gibi başlıkların ele alınacağı uluslararası bir konferansın Türkiye'de gerçekleştirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kalmışlardır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, geri dönüşüm, Türkiye, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif ile çevrim içi görüştü Açıklaması - Son Dakika


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