Bakan Kurum'un incelemeleri - Son Dakika

Bakan Kurum'un incelemeleri

07.01.2021 19:52
Bakan Kurum'un incelemeleri, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyaret etmesi Bakan Kurum'un semt pazarında kadın üretici ile sohbet etmesi Bakan Kurum'un kız çocuğuna hediye vermesi Bakan Kurum'un engelli vatandaşla sohbet etmesi ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyaret etmesi

Bakan Kurum'un semt pazarında kadın üretici ile sohbet etmesi

Bakan Kurum'un kız çocuğuna hediye vermesi

Bakan Kurum'un engelli vatandaşla sohbet etmesi ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, kent merkezinde incelemelerde bulundu.

Murat Kurum, Bakan, Kadın, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'un incelemeleri - Son Dakika


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