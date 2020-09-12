Bakan Kurum'un işaret ettiği riskli binaların yıkımına başlandı - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyaretinde dile getirdiği riskli binaların yıkımına başlandı. Heykel'deki Kızılay binasının yıkımı, saniye saniye görüntülendi.

?Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'taki Bursa ziyaretinde içerisinde Heykel'deki Kızılay binasının da yer aldığı riskli yapıların yıkılacağını dile getirdi. Bakan Kurum, "Şehir merkezine yük olan, trafik sıkışıklığına neden olan, tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Heykel'de bulunan Kızılay binasının yıkımını gerçekleştirdi. Binanın büyük bölümü, 10 saniye içerisinde yerle bir olurken; o anlar ise saniye saniye görüntülendi. Ekiplerin, bina ve çevresindeki yıkım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yüksek risk taşıyan binaların yıkımı ile birlikte, Tarihi Hanlar Bölgesi'nin çevresinin güzelleştirilmesi planlanıyor.