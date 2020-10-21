Bakan Kurum'un katkıları ile alınan tabletler, Karapınar'da okul müdürlerine teslim edildi - Son Dakika

Karapınar'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katkıları ile alınan tabletler, düzenlenen törenle okul müdürlerine teslim edildi.

Karapınar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Karapınar'ın Geleceğine Bir Tablet Bırak, Gönüller Kazan" adlı kampanya düzenlendi.

Bu kampanyaya ilk desteği veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katkılarıyla alınan tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Yeni Belediye düğün salonundaki programda konuşan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"Kampanyamıza destek için Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum'u ziyaret ettik. Bakanımız Karapınar'ın bütün sorunları ile yakından ilgilenip çözüme kavuşturduğu gibi eğitim noktasında da tablet yardımında bulunacağını ifade ederek, 'ben de varım' dedi. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin biran önce başlaması en büyük temennimizdir. Ancak imkanı olmayıp ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmak üzere bu tabletleri okul müdürlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Her haneye bir tablet girmesi için uğraş vermekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ilçem adına şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Yaka da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Kurum'un sorunların çözüme kavuşturulması noktasında elinden gelen gayreti ve desteği verdiğini ifade eden Yaka, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin bilinmesi yolunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlerimizden destek alıyoruz. Tabletleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerimize teslim ediyoruz." dedi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP İlçe Başkanı Ercan Alp, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ve okul müdürleri katıldı.