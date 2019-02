Bakan Kurum'un Van Temasları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinde Van'ı tüm ilçeleriyle birlikte kazanmak istediklerini belirterek, bunun için yapılan ve yapılacak olan her türlü projenin arkasında olacaklarını söyledi.

Van'ın Erciş ilçesindeki programının ardından Edremit ilçesine gelen Bakan Kurum, Nur Tatar Spor Salonunda düzenlen "Yeni Edremit Fuar"ının açılışına katıldı. Bakan Kurum'u burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli karşıladı.



Programda bir konuşma yapan Bakan Kurum, Van'ın bölgenin en önemli şehirlerden biri olduğunu belirtti. Van için çok önemli projelerinin olduğunu ifade eden Kurum, "Buraya gelirken gerçekten ayrı bir heyecanla geldik. Biliyoruz ki Van bu bölgenin en önemli şehirlerinden biridir. Van olmazsa Türkiye olmaz, bu bölge olmaz. Dolayısıyla Van'ı tüm ilçeleriyle inşallah kazanmak istiyoruz. Bu noktada iki yıl sürede görev yapan kayyumumuz, görüyorsunuz ki devletini verdiği paraları buraya harcandığı zaman, Edremit halkına harcandığı zaman, Van halkına harcandığı zaman neler yapılabileceğini kendi gözlerinizle gördünüz, şahit olunuz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de Edremit ilçemizi almak, Van ilçelerini ve Van Büyükşehir Belediyesini almak üzere yola çıktık. Edremit halkı için yapılması gereken her türlü projeyi Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yapmak için gayret göstereceğiz. Bu projeler içerisinde millet bahçeleri olacak. Bu projeler içerisinde kentsel dönümü projeleri olacak. Bu projeler içerisinde atık su, yağmur suyu, alt yapı projeleri olacak ve bu projeler içerisinde marka şehir projeleri olacak. İnşallah Edremit halkıyla, Van halkıyla hep beraber olarak gönül belediyeciliği anlayışıyla bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki herkesin gönlünü kazanalım, herkesin kalbini fethedelim . Eğer bin gönlü kırdıysak, bir kalbi fethedemediysek tüm Van'ı yeniden imar da etsek boş. Bizim Belediye Başkanlarımız da, valilerimiz de, kaymakamlarımız da sizin hizmetkarınızdır. Sizin projelerinizi gerçekleştirmek üzere gece gündüz çalışacağız" dedi.



"Van başka bir Van, Edremit başka bir Edremit oldu"



Son 2 yılda Van ve Edremit'te önemli hizmetlerin hataya geçtiğine dikkat çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sizlere Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim ve kendisinin Van mitinginde gururla söylediği cümleleri ben de buradan söylemek istiyorum. 'Vanlıyam, şanlıyam, delikanlıyam, özüm sözüm hep birdir. Ben de Van'a sevdalıyam'.Van yiğitlerin, şehitlerin şehridir. Gürpınarlı Sülaymanoğlu Ömer Çanakkale'de, Ercişli Alioğlu Mürşit yine Çanakkale'de şehadet gitti. Bu toprağı kanıyla suladı. Edirneli, Ankaralı, Trabzonlu, Adanalı, Bitlisli, Muşlu, Erzurumlu ve Konyalı kardeşleriyle birlikte omuz omuza verdiler ve nihayet bizlere bu cennet vatanı armağan ettiler. Bu vatanın müdafaası için nerede savaşılması gerekiyorsa bizler hep birlikte girdik. Vanlısı, Konyalısı, Ankaralısı hepimiz orada hazır ve nazır olduk. Kader birliği yaptık. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük. İşte bu yaşadığımız tüm acı ve tatlı günler bizi birbirimize kardeş yaptı. Selçuklu'da beraberdik, Osmanlı'da beraberdik, şimdi ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyetinin birinci sınıf vatandaşı olarak geleceğe umutla hep birlikte bakıyoruz. Çünkü Van başka bir Van, Edremit başka bir Edremit oldu. 31 Mart'ta bizim belediye başkan adayımız İsmail Say'dır. Bu adayımızı destekleyelim. Bakanlık olarak her türlü projenin arkasında olacağız. Bu düşüncelerimizi herkese anlatmamız gerekiyor."



Van'ın sorunlarını sadece yerel imkanlarla çözme gibi bir imkanlarının olmadığı dile getiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise "Yerel ve merkezi imkanlarımızı birleştirip Van'ın sorunlarına çözüm bulmamız lazım. Ben inanıyorum ki Van halkı sorunların çözüm arama arzusu içindedir. Bu arzuyu da inşallah önümüzdeki süreçte ortaya koyacağına inanıyorum" diye konuştu.



Edremit ilçesinin daha önceki dönemlerde ihmal edildiğini belirten AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da, "Son birkaç yılda güzel hizmetler yapıldı. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz kayyumluk sistemiyle yönetilmek istemiyoruz. İstiyoruz ki bu süreçten sonra kendi belediyelerimizde biz var olalım" ifadelerini kullandı.



Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise 2 buçuk yıl önce Edremit Belediyesi Başkan Vekilliğine başladığını belirterek, "2 buçuk yıldır emanetinizi gayretiyle yürütmeye gayret gösteriyoruz. Bu süreçte ne gibi mücadeleler yürüttük, hangi hizmetleri size kazandırdık. Bu 3 gün inşallah bunları size anlatacağız. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımızın maddi ve manevi tüm destekleri için saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.



Bakan Kurum ve beraberindekiler fuar açılışının ardından alanını gezdi. Kurum, 'sıfır atık' projesi kapsamında 5 pet şişe getiren vatandaşa bez torba dağıtan Edremit Belediyesine ait standı ziyaret etti. Burada minik öğrenciler tarafından, karşılanan Bakan Kurum, boş pet şişeleri getiren vatandaşlara bez torba dağıttı.



Bez torba dağıtımı ardından açıklamalarda bulunan Kurum, 31 Mart seçimlerinde hiç bir şekilde poşet ve bayrak kullanılmayacağını söyledi. Kurum, "Böylelikle çevre kirliliğine sebebiyet vermeyeceğiz. Çevreci bir parti olarak da her adayımız bu bez torbaları dağıtacaklar. Amacımız, burada halkımızı bilinçlendirmek ve kullanılan poşet miktarını çok aza indirmek. Hedefimiz çok yakın zamanda bu sayıyı düşürmektir" şeklinde konuştu. - VAN

