Bakan Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sadece Üsküdar'ımızı değil, bütün bir İstanbul'umuzu, İstanbul'un deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümünü ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap daha başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programında yaptığı konuşmada, süreci şantiye şefi, mimar, mühendis gibi takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Üsküdar'da yürütülen dönüşüm çalışmalarının Büyük Çamlıca Camisi'nin inşaatıyla başladığını anlatan Kurum, ilçenin bu projelerin bitmesiyle çok daha güzel ve yeşil olacağını dile getirdi.

Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ile yeni bir adımı hep birlikte atacaklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"Sadece Üsküdar'ımızı değil, bütün bir İstanbul'umuzu, İstanbul'un deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümünü ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap daha başlatıyoruz. Hep şunu istedik, vatandaşımıza örnek bir dönüşüm gösterelim. Az katlı, komşularıyla Kirazlıtepe sakinleriyle burada birlikte yaşasınlar. Gelinlerini yine aynı mahallede komşularıyla birlikte göndersinler, düğünlerini beraber yapsınlar, cenazede acılarını beraber paylaşsınlar ve aynı kültür içerisinde yaşasınlar istedik ve bu anlayışla bir proje gerçekleştirdik. Toplamda Kirazlıtepe'de yaklaşık 2 bin bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabını bitirdik ve gerçekten Üsküdar'a, Kirazlıtepe'ye yakışan bir proje oldu. Eminim ki tüm hak sahibi vatandaşlarımızı bu anlamda memnun ettik."

Kirazlıtepe'de başlatılan dönüşümün Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerinde devam edeceğini kaydeden Kurum, "Gerek yapı denetimde gerek Kensel Dönüşüm Yasası'ndaki düzenlemelerle son 20 yılda 45 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yaparken de vatandaşlarımızın rızasını alacağız, gönül birliği içerisinde olacağız. Yerinde, hızlı, gönüllü prensipleriyle dediğimiz, hiçbir şekilde onları mağdur etmeyecek anlayışla yapacağız ki bugüne kadar yaptığımız her projede olduğu gibi vatandaşımıza rağmen hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık. Bu anlayışı kentsel dönüşüm projelerimizde de Üsküdar'ımızda da Ferah Mahallemizde de Küplüce'de de Mehmet Akif Mahallemizde de devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu güzel dönüşümü gerçekleştiriyor olacağız."

"İstanbul'a 20 yılda 100 milyar lirayı aşkın yatırım"

Bakan Murat Kurum, Üsküdar'ın İstanbul'un, İstanbul'un da Türkiye'nin gözbebeği olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz bu şehre hizmet etmeyi, ihya etmeyi sadece ülkemize değil, tüm dünyaya, tüm insanlığa yapılan bir hizmet olarak görüyoruz. İstanbul'umuzda son 20 yılda 100 milyar lirayı aşkın çevre ve şehircilik alanında yatırım yaptık. Bu sadece çevre ve şehircilik alanında yapılan yatırımlar. Bunun dışında hastanelerimiz, tünellerimiz, otoyollarımız, turizm tesislerimiz, vatandaşımıza daha iyi hizmetler sunacak, istihdamı artıracak sanayi alanlarımız gibi birçok yatırım yapıldı. Şu anda sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var. Millete hizmet etme aşkıyla inanın valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, hep birlikte tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz eser siyaseti yapacağız, hizmet siyaseti yapacağız, hep eserle öne çıkacağız ve bu anlayıştan da bir gün geri durmayacağız."

"Mülkiyet problemlerini çözüyoruz"

Dar gelirli vatandaşlar için 15 bin sosyal konut yaparak sahiplerine teslim ettiklerini vurgulayan Kurum, bu vatandaşların aidat öder gibi depreme dayanıklı konutlarda oturmaya başladığını söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşların mülkiyet problemlerini çözdüklerini anlatan Kurum, "İstiyoruz ki devletle problemi kalmasın, devletten bekleyeceği bir iş kalmasın. Söylediği her işi sırasına, aciliyetine göre yapalım diyoruz." dedi.

İklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek için çalıştıklarını dile getiren Kurum, bu amaçla şehirlerdeki yeşil alanları artırdıklarını kaydetti. İstanbul'da toplam büyüklüğü 6 milyon metrekareyi bulan 40 millet bahçesi yaptıklarını belirten Kurum, Üsküdar Belediyesi ile de yürüttükleri projeyi de şöyle anlattı:

"İstanbul'un merkezinde Validebağ Korusu'nun bugünkü içler acısı halini revize etmek ve oradaki tarihi dokuya, tescilli yapılara zarar vermeden, yeni hiçbir yapılaşma yapmadan, sadece oradaki yeşili, doğayı, tarihi değerleri gün yüzüne çıkaracak önemli bir projemizi de inşallah bakanlığımız Üsküdar Belediyemizle birlikte yürütüyor ve pazartesi günü itibarıyla Validebağ'daki çevre düzenleme projemiz başlıyor. Yaklaşık 50 milyon lira yatırımla gerçekten Üsküdar'a, Validebağ'a, İstanbul'a değer katacak bir eseri de inşallah inşa edeceğiz ihya edeceğiz. Bu proje de şimdiden inşallah Üsküdar'ımıza hayırlı uğurlu olsun."

"İstanbul'a marka değer katacak proje"

Gürültü problemini çözmek için de ses ve gürültü bariyerleri yaptıklarını kaydeden Kurum, atık su arıtma tesisleri ve otopark projelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Atatürk Kültür Merkezi inşaatının TOKİ Başkanlığınca yürütüldüğüne değinen Kurum, "Bu proje de inşallah çok yakın zamanda İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunulacak." dedi.

İstanbul Finans Merkezini inşa ederek İstanbul'u dünyanın en büyük şehircilik markası haline getirmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Kurum, Ümraniye'deki projenin gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Bu projenin İstanbul'a marka değer katacağının altını çizen Kurum, "Depremin olduğu saatin hemen arkasında finans sistemimizin ayakta durması bu ülkenin birliği, geleceği adına çok önemli. Dolayısıyla her türlü deprem senaryoları tasarlanmış, düşünülmüş finans merkezimiz de önümüzdeki yıl itibarıyla hizmet verecek ve doğrudan 50 bin kişiye istihdam kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.

"Biz inançlı kadrolarız" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki İstanbul kalkındıkça, Türkiye büyüyor, İstanbul güzelleştikçe Türkiye güzelleşiyor, dünya güzelleşiyor. Tüm bunların yanında, bilhassa deprem dönüşümü seferberliğimizde önceliğimiz, İstanbul. Üzülerek söylüyorum ki üstat Yahya Kemal'in, 'Sade bir semtini sevmek bile, bir ömre değer.' dediği, medeniyetimizin en güzel eseri olan bu aziz şehir, maalesef, deprem tehdidi altında. Ülkemizdeki riskli bölge listesinin en başında, İstanbul gelmektedir. Bu anlamda İstanbul'u yerinde, gönüllü ve hızlı prensibiyle mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazır hale getirmek için çalışıyoruz."

İstanbul Kartal'da kendiliğinden yıkılan binayı hatırlatan Kurum, bu olaydan 6 ay sonra yıkılan binanın yerinde mahalle kültürünü yaşatacak dönüşümü gerçekleştirdiklerini anlattı. Kağıthane'de de benzeri bir dönüşümü başlattıklarına değinen Kurum, "Konutlarımız inşallah bitme seviyesine geldi, toplamda 700 konutluk bir dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bahçelievler'de de bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Artık baktığımızda İstanbul'da deprem olmadan da canlarımızı yitiriyoruz, yavrularımızı yitiriyoruz. İstikbalimizi toprağa veriyoruz. Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve Bakanlığımız şu an, ülkemizin genelinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümü için seferberlik ilanı şeklinde çalışmaktadır. Bunların 300 bini de maalesef İstanbul'da yer alıyor. Acilen bu 300 bin konutu hep birlikte dönüştürmemiz gerekiyor. Şunu samimi bir şekilde söylüyorum ki isteyen her vatandaşımıza yardım elimizi, devletin yardım elini uzatmaya gayret gösteriyoruz. Gerek planlama süreciyle finansal desteklerle gerek kira ve taşınma süreçleriyle kentsel dönüşüm projelerinde, deprem dönüşüm projelerinde hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın istiyoruz. Bakanlık olarak da bugüne kadar İstanbul'da 126 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık."

Üsküdar'da yürütülen proje

Üsküdar'da 2018 yılında Büyük Çamlıca Camisi'nin batısında bulunan 180 bin metrekarelik alanı riskli alan ilan ettiklerini hatırlatan Kurum, bunun ardından hemen çalışmalara başladıklarını anlattı.

Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinde toplam 1876 konut ve 142 ticari ünite yaptıklarını belirten Kurum, "İlk etabını bitirdik. TOKİ Başkanlığımız eliyle inşaat çalışmaları hızıyla devam ediyor. Diğer etapların da inşası devam ediyor. Hem ikinci etabın hem üçüncü etabın... İnşallah onları da önümüzdeki yıl sonuna kadar bitirme hedefiyle çalışıyoruz. Eylül ayında inşallah 504 konutumuzu ve 47 dükkanımızı, yine önümüzdeki yılın sonuna kadar da 1370 konut ve 95 dükkanımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden projemiz hayırlı olsun diyorum. İstanbul hizmet noktasında bekletilmeye gelmez. Yeni yatırım, yeni proje, yeni vizyon ister." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde vatandaşların kentsel dönüşüme dair talepleri dinlediğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Biz de hemen ekibimizle Üsküdar Belediyemizle birlikte harekete geçtik, çalışmaları başlattık. Bu kapsamda, tıpkı Kirazlıtepe'de ve Ferah'ta olduğu gibi Mehmet Akif ve Küplüce mahallelerindeki kardeşlerimiz de aynı haklara sahip olacaklar, hayırlı uğurlu olsun. Bugün inşallah 16 binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu 16 binayla birlikte etap etap, pazartesi günü itibarıyla bakanlığımız, Üsküdar Belediyemiz hep birlikte vatandaşlarımızla görüşmelere protokollere başlayacaklar. Bu süreçte vatandaşlarımıza kira yardımı, taşınma yardımı vereceğiz. Aynı birinci etapta ne yaptıysak onları mağdur etmeyecek şekliyle bu süreci yürüteceğiz. Birazdan yıkacağımız alanı da tamamen, sosyal alan ve yeşil alan olarak planladık. Burada yaşayan vatandaşlarımıza, yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm prensibimizle inşa edeceğimiz rezerv konutlarda hak sahibi olma hakkı vereceğiz. İnşallah yeni etaplarımızın temellerini iki ay sonra, yani eylül ayında hep birlikte aynı coşkuyla aynı heyecanla atacağız."

Büyük Çamlıca Camisi ve çevresinde yürütülen tüm projelerle toplamda 7 bin konutluk bir dönüşüm sürecinin etaplar halinde devam edeceğini kaydeden Kurum, kendilerine diğer mahallelerden de talepler geldiğini söyledi. Bakan Kurum, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum'un talimatlarıyla iş makineleri kentsel dönüşüm alanındaki 16 binanın yıkım çalışmalarına başladı. Kurum, bir süre yıkım çalışmalarını izledi.