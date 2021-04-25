Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1 - Son Dakika

Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1
25.04.2021 10:36
Son dakika haberler... ÜSKÜDAR'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak...
ÜSKÜDAR'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci Pazartesi günü itibariyle Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz" dedi.
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