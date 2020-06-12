Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz"

Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştirmek için...

Bakan Kurum: " Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

" Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz"

TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz. Böylece hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor" dedi.

Bir dizi inceleme için sabah saatlerinde Trabzon'da gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Vakfıkebir ilçesindeki Millet Bahçesi inşaatı ile bir süre önce açılışı yapılan Akçaabat Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ortahisar ilçesine gelen Bakan Kurum, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yapımı süren Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum burada düzenlenen basın toplantısında bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, vatandaşların riskli gördükleri binaların tespiti yaptırmalarını isteyerek, "Vatandaşımız deprem riski taşıdığını düşündüğü binalarıyla ilgili Belediyelerimize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine giderek riskli bina tespiti yaptırsınlar. Çünkü biz geçtiğimiz depremlerde çok acılar yaşadık. Artık aynı acıları bir daha yaşamak yaşatmak istemiyoruz. Bu çerçevede biz sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığını sahaya illerimize ilçelerimize yansıtıyoruz, yansıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda bakanlık olarak her türlü desteği belediyelerimize, vatandaşlarımıza vereceğimizi buradan tekrar ifade etmek isterim. Bu çerçevede Trabzonumuzda 23 hektar büyüklüğünde 3 tane riskli alanda çalışmalarımız var. Daha önce tespitlerini yaptığımız 474 riskli binanın 422'sinin de yıkımını da Trabzon ilinde gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Sanayi alanlarıyla ilgili dönüşüm projesi

Bakan Murat Kurum, Türkiye'de 14 ilde 21 noktada sanayi alanlarının dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sanayi alanlarıyla alakalı dönüşüm projelerini yürütüyoruz. Bu çerçevede tüm Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz ve hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor. Diğer taraftan da şehrin içinde köhneleşmiş bu alanların dönüşümünü sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk Karadeniz Bölgesi"nden başladık"

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili eylem planını Trabzon'da açıkladıklarını hatırlatarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliğiyle ilgili mücadele kapsamında 7 bölgemize ilişkin eylemlerimiz olacağını söylemiştik. Karadeniz'e ilişkin eylemlerimizi Trabzon'da açıklamıştık. Bu çerçevede hem dere güzergahı üzerinde kalan konutların taşınacağını hem de bu manada gerekli alt yapıların düzenlenmesi için belediyelerimize valiliklerimize bir genelge göndermiştik. Bu çerçevede ilk Karadeniz Bölgesinden başladık. Araklı ilçemizde de selde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Trabzonumuza baş sağılığı diliyorum. Bu çerçevede Trabzon genelinde dere yataklarında bulunan 446 bina yani bir selde heyelanda taşkın riski bulunan 466 bina tespiti yaptık ve bu binaların hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulmak suretiyle taşınma sürecini de yine belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Diğer bir projemiz de 81 ilde 81 milyon metre kare millet bahçesi projemiz var. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz hafta 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Toplamda 23 millet bahçesi açmış olduk. Devam eden 207 millet bahçemiz ki yatırım bedeli de 14 milyar lira. Trabzonumuzda 3 tane millet bahçemiz var."

Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi

Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Çevre düzenlemeleri ve doğamıza çevremize sahip çıkmak kapsamında tüm dünyanın gıptayla baktığı ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği Uzungölümüz. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl'deki, Ayderimizdeki, Türkiyemizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede valiliğimizle birlikte kaçak yapılarla mücadele kapsamında yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Diğer taraftan Uzungöl'deki kaldırımların, sokakların aydınlatmalarının iyileştirilmesi kapsamında tıpkı Ayder'de olduğu gibi Uzungölümüzde de bir proje yürütüyoruz. İnşallah orada giden vatandaşlarımız orada huzurlu bir şekilde vakit geçireceği sosyal alanların, yürüyüş alanlarının içinde olduğu projeyi Büyükşehir Belediyemizle İller Bankanı Genel Müdürlüğümüz yürütüyorlar. Bu çerçevede ilk etapta yaklaşık 3 milyon lira bedelli bir projeyi başlatıyoruz. Haziran ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek Temmuz ayı içerisinde de hızlı bir şekilde imalatlara başlayacağız. İkinci etabını da inşallah yıl bitmeden yine Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bakanlığımızın bünyesindeki projeyi de ihalesini gerçekleştireceğiz. Oraya hem maddi anlamda hem de teknik anlamda her türlü desteği verip Uzungölümüzü dünya markası haline getirecek projeleri adımları da inşallah yapıyor olacağız. Bunun yanı sıra Barma yaylamız var. Burada da bir ekolojik bir çalışma yapıyoruz. Barma yaylası Turbalı'yı korumakla gelecek nesillere aktarmak maksadıyla 3 milyon bedelli hibe kapsamında Büyükşehir Belediyemize gönderdik."

Bakan Murat Kurum, Trabzon programı kapsamında daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Alanı'nda yürütülen "Sokak Sağlıklaştırması" çalışmalarını yerinde inceledikten sonra restorasyon çalışmaları sona eren Aşıklar Parkı' olarak da bilinen Fatih Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum: Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz

Murat Kurum, Türkiye, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz' - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı         
00:59
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı         
00:26
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı         
00:19
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur         
00:12
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu         
00:09
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi         
00:01
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim         
00:01
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı         
23:54
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi         
23:50
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir         
23:50
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti         
23:44
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu         
23:35
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor         
23:33
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu         
23:19
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi         
23:14
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar         
23:09
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor         
22:41
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi         
22:35
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu         
22:31
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:03
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 03:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]