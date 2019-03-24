Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Valilikte Düzenlenen Toplantıya Katıldı

Bakan Kurum, Valilikte Düzenlenen Toplantıya Katıldı

53 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilikteki toplantıya katılması Toplantıya katılanlardan görüntüler ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilikteki toplantıya katılması
Toplantıya katılanlardan görüntüler ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Adana, Murat Kurum, Güncel
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