Bakan Kurum, Valilikte Düzenlenen Toplantıya Katıldı
53 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilikteki toplantıya katılması Toplantıya katılanlardan görüntüler ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:52 Kaynak: AA
MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı
Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi