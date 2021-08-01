Son dakika haber: Bakan Kurum, Başkale'deki sel sonrası ilk hasar tespit sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen selde, ilk belirlemelere göre, 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını aktaran Kurum, "İlk belirlemelerimize göre, 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.