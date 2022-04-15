Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2) - Son Dakika
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Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)

15.04.2022 20:03
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)

BAKAN KURUM, İFTAR PROGRAMINA KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van merkezideki programının ardından kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Özalp ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

BAKAN KURUM, İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van merkezideki programının ardından kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Özalp ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Kurum, yaptığı konuşmada 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında gönül ve kader birliği yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Nasıl düğünlerde birlikte halay çektiysek, acılarımızda, kayıplarımızda, cenazelerimizde birlikte gözyaşı döktük. Şehitlerimizin, yitirdiklerimizin ardından dudaklarımızda hep aynı dualar vardı. Bir zamanlar, Edirne'den Van'a hepimizin başı eğikti, boynu büküktü. Şimdi artık başlarımız dik, boynumuzu yere eğmiyoruz. Eskiden kalbimiz kırıktı, gönlümüz harabeye dönmüştü. Şimdi artık kalbimizde neşe var, gönlümüz yarınların umutlarıyla dolu. Aynı gökkubbenin altında, aynı şanlı bayrağın gölgesinde, bu aziz devletin, bu cennet vatanın, bu kutlu ülkenin vatandaşları olarak istikbale umutla, aşkla bakıyoruz. Biz bu salondakiler, 85 milyon bütün bir milletimiz; bu ülkeyi hep birlikte kurduk, istiklal savaşını hep birlikte kazandık, istikbal mücadelesini de yine hep birlikte kazanacağız."'ÖNÜMÜZDE ÇOK DAHA ÇETİN BİR MÜCADELE, ÇOK DAHA BÜYÜK BİR HEDEF VAR'Konuşmasında seçimlere değinen Bakan Kurum, "Anadolu'yu kendimize, hep birlikte vatan yaptık. Bugünün Türkiye'sini de işbirlikçilerin, vesayetçilerin, hain darbecilerin ellerinden, bu davanın neferlerinin verdiği mücadeleyle hep birlikte kurtardık. Şimdi önümüzde çok daha çetin bir mücadele, çok daha büyük bir hedef var. 2023 seçimleri. Ben tüm kardeşlerimizi, bu milletin hak ettiği istikbal için gayrete, mücadeleye davet ediyorum. Tüm kardeşlerimizi her zamankinden daha çok çalışmaya çağırıyorum. Kökleri yüzyıllar önce Anadolu coğrafyasına atılmış bu hareket, sizlerin omuzlarında yükselmiştir. Şimdi yeniden, daha güçlü, daha azimli bir şekilde, aşkla, dava kardeşliğiyle saflarımızı sıklaştırmanın vaktidir. Hiç şüpheniz olmasın. 2023 hedeflerine ulaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız. Van'dan başlamak üzere, 81 ilimiz 972 ilçemizde davamızın bayrağını yine göndere, yine en yükseğe çekeceğiz. Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz" dedi.Bakan Kurum, salgınla, ekonomi manipülasyonlarıyla mücadele ettiklerini de belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fırsatçılarla mücadele ediyoruz. Küresel çetelerle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızı koruyacağız. Sosyal destek programlarımızı artıracağız. Geçici olduğuna yürekten inandığımız hayat pahalılığının önüne hızlıca geçeceğiz. Allah'ın izniyle; birileri istese de istemese de dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesine, Türkiye'nin adını altın harflerle yazdıracağız. Çünkü bizim, Gürpınarlı Ömer'imize, Gevaş'lı İsmail'imize, Ercişli Hurşit'imize, Sıtkı'mıza, Ali'lerimize, Mustafa'larımıza, tüm şehitlerimize sözümüz var. Evelallah Vanlı mert, yiğit kardeşlerimizle şehitlerimize verdiğimiz sözü, her ne pahasına olursa olsun tutacağız" diye konuştu.


Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2) - Son Dakika
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