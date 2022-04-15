Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3) - Son Dakika

BAKAN KURUM, GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Özalp ilçesindeki iftar programının ardından İpekyolu ilçesindeki Gençlik Merkezine geçti. Bakan Kurum, burada gençlerin tiyatro gösterisini izledikten sonra çalınan müzik eşliğinde gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen gençlik buluşmasına katılan Kurum'un, programın ardından Ankara'ya döneceği belirtildi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN,