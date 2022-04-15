Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3) - Son Dakika
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Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3)

15.04.2022 22:53

BAKAN KURUM, GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Özalp ilçesindeki iftar programının ardından İpekyolu ilçesindeki Gençlik Merkezine geçti.

BAKAN KURUM, GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Özalp ilçesindeki iftar programının ardından İpekyolu ilçesindeki Gençlik Merkezine geçti. Bakan Kurum, burada gençlerin tiyatro gösterisini izledikten sonra çalınan müzik eşliğinde gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen gençlik buluşmasına katılan Kurum'un, programın ardından Ankara'ya döneceği belirtildi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN,


Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3)
Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3)
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Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2) Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2) BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (3) - Son Dakika
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