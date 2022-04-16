BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ - Son Dakika
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BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ

16.04.2022 11:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Özalp ilçesindeki iftar programının ardından İpekyolu ilçesindeki Gençlik Merkezine geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Özalp ilçesindeki iftar programının ardından İpekyolu ilçesindeki Gençlik Merkezine geçti. Bakan Kurum, burada gençlerin tiyatro gösterisini izledikten sonra çalınan müzik eşliğinde gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen gençlik buluşmasına katılan Kurum, buradaki programın ardından özel uçağıyla bu gece Ankara'ya döneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ-Orhan AŞANVAN,(DHA)

BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ
BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ
BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ

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İklim Değişikliği, Murat Kurum, gençlik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ - Son Dakika
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