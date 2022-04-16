BAKAN KURUM VAN'DA TOPLU AÇILIŞ YAPIP, YENİ KONUTLAR İÇİN MÜJDE VERDİ - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Özalp ilçesindeki iftar programının ardından İpekyolu ilçesindeki Gençlik Merkezine geçti. Bakan Kurum, burada gençlerin tiyatro gösterisini izledikten sonra çalınan müzik eşliğinde gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen gençlik buluşmasına katılan Kurum, buradaki programın ardından özel uçağıyla bu gece Ankara'ya döneceği belirtildi.

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Behçet DALMAZ-Orhan AŞANVAN,(DHA)