Bakan Kurum: "Vatandaşımızı Mağdur Etmeyecek Şekilde Kentsel Dönüşüm Sürecini Yürüteceğiz" -...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nohut Tohumu Dağıtımı programına iştirak etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nohut Tohumu Dağıtımı programına iştirak etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:59 Kaynak: AA
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