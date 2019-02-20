Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Vatandaşımızı Mağdur Etmeyecek Şekilde Kentsel Dönüşüm Sürecini Yürüteceğiz" -...

Bakan Kurum: "Vatandaşımızı Mağdur Etmeyecek Şekilde Kentsel Dönüşüm Sürecini Yürüteceğiz" -...

11 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nohut Tohumu Dağıtımı programına iştirak etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nohut Tohumu Dağıtımı programına iştirak etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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