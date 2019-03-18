Bakan Kurum: "Vatandaşlarımız 491 Lira Taksitle Ev Sahibi Olabilecekler"
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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması -Bakan Kurum'a hediye tablo sunulması -Bakan Kurum'un esnaf ziyareti yapması KARS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kars'ta AK Parti ve MHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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